El sábado, el futbolista danés Christian Eriksen sufrió una muerte súbita abortada cuando jugaba para su país frente a Finlandia por la Eurocopa. Jorge Aguirre, jefe del Departamento de Cardiología Clinica del IOT, explicó lo sucedido.

Este lunes, el cardiólogo Jorge Aguirre, visitó los estudios de Misiones Online para explicar lo que le sucedió a Christian Eriksen en pleno partido de Eurocopa.

“La muerte súbita es la pérdida repentina de la vida, es decir, una parada cardíaca en una persona sana refiriéndonos a lo cardíaco” expuso. En ese sentido, explicó que el caso de Crhistian Eriksen, “fue una muerte súbita reanimada y por suerte los paramédicos le pudieron realizar las maniobras de resucitación. Por ello se llama reanimada. Para realizar dicha reanimación, dos paramédicos se acercaron y le hicieron la misma a través del desfibrilador”.

“Uno de los médicos que le atendió al jugador danés, comentó que el mediocampista no tenía pulso y en ese momento, le realizaron los masajes cardíacos”, agregó al respecto.

Con respecto a por qué suceden estos hechos, señaló que “existen múltiples causas para que se produzca una muerte súbita en una persona”. En esa línea, contó que en la población general, lo más usual es el infarto agudo de miocardio mientras que en los deportistas “existe la miocardiopatía hipertrófica sobre todo en deportistas de élite, donde tienen todos los estudios controlados”.

Asimismo, sostuvo que “lo que más se da es la miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, que es la que produce la muerte súbita. La misma, se produce por un evento de arritmia, es decir, un ritmo caótico del corazón que no le permite bombear sangre hasta que llega el momento del paro cardíaco”.

Por otro lado, el especialista aseveró que dependiendo de la causa, la muerte súbita puede llegar a ser de origen genético. “Generalmente, detrás de la miocardiopatía hipertrófica existe un origen. Ahí se estudia la historia clínica familiar ya que usualmente suelen haber padres que tuvieron. Cuando uno descubre que un padre tuvo miocardiopatía hipertrófica, hay que hacer chequeos en los hijos. Asimismo, es muy importante que los deportistas se realicen estudios complementarios. Además, es fundamental que investiguen la historia clínica de sus padres y ver qué antecedentes tienen esas personas”, explicó.

Más allá de que Europa sea el «primer mundo» y los deportistas cuenten con tecnología de primer nivel, “existen patologías que están ocultas que suelen ser las arritmiogénicas. Hay cosas que son mínimas por eso es muy importante que se realicen los chequeos”, comentó.

Con respecto a si un jugador de fútbol puede volver a jugar o no, Aguirre expresó: “yo no sé quién se animará a decirle que juegue de nuevo al fútbol, a menos que los médicos encuentren la causa específica, que sea reversible y que eso esté asegurado al 100 por ciento”. En ese sentido, contó que el médico que atendía a Eriksen en el Tottenham, dijo “yo creo que es el fin de su carrera”. Muy difícil que alguien le dé el visto bueno de que vuelva a ponerse los botines”.

En ese aspecto, ejemplificó que “el exarquero Casillas cuando jugaba en Portugal, le dio un infarto y hoy no juega más porque la causa no se lo permite y así con miocardiopatía hipertrófica, como es la que tuvo Eriksen, lamentablemente no podrá volver a jugar. Hay muy pocas causas que te permiten volver a la actividad habitual en un deportista”.

“Por ello, es muy difícil que un médico le dé el alta como para volver a la cancha. Además la familia diría “hoy lo tenemos con vida”, agregó.

Por otra parte, expuso que existen casos, como fue el de Adriano cuando estaba en Barcelona o Ángel Correa, exSan Lorenzo, que “le detectaron en los estudios una arritmia que luego fue solucionada y pudieron seguir jugando al fútbol. Sin embargo, si no se detectaba, dicha arritmia le podría haber causado alguna muerte súbita”.

Con respecto a la realización de chequeos médicos, el especialista explicó que en la actualidad existen guías de diferentes organismos que especifican que cada persona que va a realizar alguna actividad física, debe realizarse un control previo a ello, “independientemente de la edad que tenga el individuo. A medida de que pase el tiempo, dependiendo de la edad y de los factores de riesgos que tenga, se irá evaluando cada cuánto tienen que acceder a estudios”.

Sin embargo, las personas que se dedican profesionalmente al deporte, “tienen que hacerse todos los años estudios. Más allá de ello, las personas que no se dedican al deporte pero que realizan actividades físicas, igualmente conviene que se hagan estudios médicos una vez al año antes de que cumplan los 35 años. En caso de que tenga factores de riesgo, se deberían realizar una o dos veces al año”, comentó.

“Siempre recomiendo a los pacientes que van a comenzar a realizar actividades físicas, que no esperen y que vayan a hacerse los controles mínimamente una vez al año para que tenga seguridad y tranquilidad en lo que respecte a su salud”, recomendó Jorge Aguirre para culminar..

#Deportes El médico que atendió a Eriksen en el Tottenham: “Murió por unos minutos, creo que llegó el final de su carrera”https://t.co/YV12tNiYzK pic.twitter.com/qT41mo4UFd — misionesonline.net (@misionesonline) June 13, 2021

IR-EP