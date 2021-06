Herrera Ahuad: “El compromiso de la ciudadanía misionera nos permite ser un ejemplo para el año electoral de la Argentina”

El gobernador recorrió este lunes los municipios de Cerro Azul y Alem, donde inauguró obras de infraestructura y entregó un cheque para la ampliación de un hogar de ancianos. Frente a los intendentes de ambos municipios agradeció “el acompañamiento de la población” en las pasadas elecciones y dijo que el comportamiento en el acto eleccionario, “fue elogiado por todos, incluso por los sectores más críticos”. El mandatario habló de la expectativa de vida que ahora tiene el misionero y del ritmo del plan de vacunación en la provincia.

Ahora en Cerro Azul con el Intendente Municipal Gaspar Dudek dejamos inauguradas las obras de la plaza integradora Andrés Guacurari. pic.twitter.com/Ew3Z8xAWoo — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) June 14, 2021

Pasaron 8 días de las elecciones legislativas en Misiones y el escrutinio definitivo confirmó el amplio triunfo del Frente Renovador, en una contienda electoral que fue observada por todo el país. 24 horas después del sufragio, Herrera Ahuad, quien fue el jefe de campaña del partido oficialista, retomó su ritmo normal de ejecución de obras, con una agenda de trabajo bien cargada. Y en esta semana en curso, no sólo extendió su política de obras, sino que también comenzó a hacer público el agradecimiento por el respaldo en las urnas de la ciudadanía y los cuidados sanitarios que ponen a la provincia como un ejemplo para los próximos distritos que elegirán autoridades en pandemia.

“Misiones hay sido un ejemplo de una jornada electoral con todas las características de seguridad sanitaria y que se lo pudo constatar desde las diferentes órbitas, incluso desde las más críticas”, le dijo a Misiones Online en Alem. Hasta las inmediaciones del hospital Samic de esa localidad llegó esta tarde, donde entregó un cheque para el inicio de las obras de ampliación del hogar de ancianos Carmelina.

Antes, en Cerro Azul, Herrera Ahuad inauguró una plaza integradora, recorrió obras del polideportivo municipal y se trasladó hasta Alem donde enfatizó que “ese compromiso de la ciudadanía en hacer las cosas bien nos permite ser un ejemplo para el año electoral de la Argentina”.

En ambos municipios, remarcó: “Venimos a agradecerle al pueblo por el acompañamiento al gobierno provincial, ratificando la voluntad de seguir llevando adelante una política pública que le llegue a todos los misioneros”.

Aumentó la expectativa de vida

Junto Waldemar Wolenberg, intendente de Alem; Matías Sebely, director del hospital Samic y concejal electo en la comuna; el diputado provincial Jorge Franco; el legislador nacional, Diego Sartori y demás autoridades provinciales y locales, Herrera Ahuad entregó un cheque con la mitad del presupuesto destinado a ampliar la capacidad del hogar de adultos mayores “Carmelina”.

“Continuamos con el compromiso asumido en lo que hace al área social y acá en Alem pusimos tres líneas de trabajo. Una es el asfaltado y puesta en valor del área de circulación pública; por otro lado, ya estamos muy avanzado con la documentación para el inicio de obra del nuevo hospital de Alem y antes de fin de año se llamará a licitación y lo tercero es la ayuda y acompañamiento al hogar de Adultos Mayores Carmelina”, resumió el mandatario.

Precisó que se destinarán “5 millones de pesos para la obra de ampliación del hogar para contar con más habitaciones, ahora entregamos la mitad y esto se da mediante un proceso lógico de una provincia joven, que a lo largo de los últimos años fue incrementando la expectativa de vida”.

En Leandro N Alem visitamos el Hogar de Adultos Mayores Carmelina con @MatiasSebely @SartoriDiegoH @ValdyWolenberg entregamos ayuda económica para continuar con las obras planificadas para la mejor atención de los mayores. pic.twitter.com/dFKe6OfBCI — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) June 14, 2021

Explicó el titular del poder ejecutivo provincial que “hace 20 años atrás cuando la expectativa de vida era de 65 años, no hubiese sido necesario hacer extensiones de hogares de ancianos. Hoy gracias a Dios y al trabajo, la expectativa de vida supera los 75 años. Por eso hay que comenzar a trabajar en las proyecciones futuras de los lugares para brindar una buena atención a la ancianidad”.

Vacunación

Otro tema que abordó Herrera Ahuad ante los periodistas fue el ritmo de vacunación anti Covid en la provincia, explicando que “estamos en diferentes niveles. En mayores de 60 años ya estamos superando el 85%; de 50 a 60 estamos cerca del 70%; los mayores de 40 también; ahora entre 18 años en adelante con comorbilidades hay un muy buen porcentaje de personas vacunadas”.

Recordó el galeno que “vacunar no significa un resultado inmediato, tampoco significa que debemos dejar de cuidarnos, porque las personas que se vacunan se pueden enfermar, pueden ser positivos. No trasmiten la enfermedad y eso es muy importante, pero sobre todas las cosas esto no exime de la responsabilidad social sanitaria de todos los misioneros”.

Para el final, Herrera pidió que “en este tiempo extremadamente difícil y en honor a todos los trabajadores de salud que hacen un esfuerzo enorme, la ciudadanía los debe ayudar y acompañar y la única manera es con cuidados sanitarios”.

D.G.-EP