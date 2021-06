Un hombre devolvió un depósito de 100 mil pesos que había recibido por error, lo contó en las redes y se volvió viral. El webmaster Pablo Fernández no dudó en regresar el dinero cuando comprobó que se trataba de una confusión. Cientos de usuarios celebraron su gesto.

Con las estafas virtuales a la orden del día, cualquier transferencia electrónica anómala puede generar un dolor de cabeza. “Me llamó un cordobés porque me depositó 100 lucas por error, qué provincia espectacular”, contó el webmaster porteño Pablo Fernández en su cuenta de Twitter. Lejos de sentirse afortunado por este regalo que le había “caído del cielo”, él intentó entender cómo llegó esa suma a su cuenta. Y, luego de comprobar que se trataba de una equivocación legítima, terminó devolviendo el dinero.

En diálogo con el “cordobés”, Fernández le preguntó cómo había obtenido sus datos bancarios. “¿Encontraste el otro giro que me habías hecho?”, indagó. Y la respuesta solo lo desorientó más. “¿Vos de que rubro sos? ¿Puede ser cartuchos de impresora, plaquetas de lavarropas o plaquetas. El giro que te he hecho con anterioridad fue hace más de 6 meses, por eso no lo registró en ese periodo”, advirtió el emisor. Todos rubros con los que Pablo no tenía nada que ver. “Yo soy webmaster, ¿algo así te figura? Puede ser alguna página web”, le aclaró en medio de la confusión.

El viernes, siguiendo con su investigación, se comunicó con el banco del cordobés. “Hablé con el Santander -llamé yo, obvio- y parece que hay chances de que sea una equivocación legítima. Los mantengo informados”, le comentó a sus seguidores. Y añadió: “Hablando con otro ejecutivo de cuenta parece ser un error honesto. Hay que ultimar detalles y devolver la plata a la misma cuenta de la que vino”.

Ya aclarada la situación, desde la entidad financiera le explicaron que no estaba obligado a devolver el dinero. “Confirmadísimo que fue un error, ahora, del banco me dicen que no pueden obligarme a devolver la plata”, explicó. Pese a que podía resultar favorecido, Fernández actuó con honestidad.

“Bueno, devolví la plata nomás. Y con eso concluye esta hermosa historia de viernes. Un abrazo muy grande a mis queridos cordobeses, nunca dejen de brillar”, escribió como humor para cerrar esta historia que no tardó en volver viral.

Fernández recibió cientos de elogios por su accionar, pero también algunos mensajes desopilantes que luego compartió en sus redes. “Cerrá todas tus cuentas de redes sociales. Prendé fuego tu casa. Andate de la ciudad. Robate un remís y maneja sin parar por la ruta 8 hasta que se te acabe la nafta. Corré hasta que las piernas no te den más. Escondete 7 días. Recién después, disfrutá de tus 100 lucas”, ironizó ante un tuit en el que lo arrobaron.

En ese sentido, el mensaje más valioso fue el de la persona que logró recuperar los 100 mil pesos. “¡Felicito a Pablo! Los honestos y buenos somos más! ¡Gracias! Yo soy el cordobés”, publicó Daniel Fernández.

