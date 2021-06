El diputado nacional del Frente Renovador, Ricardo Wellbach, analizó el desarrollo de las elecciones legislativas del domingo pasado en Misiones y también el resultado, una vez concluido el escrutinio definitivo. Por otra parte, se refirió a temas que se debatirán en los próximos comicios nacionales de septiembre y noviembre.

En una entrevista con Misiones Online TV y Radio Libertad, el legislador expresó que “la elección se hizo en un marco de pandemia y mucha incertidumbre, con un escenario en el que había mucha expectativa por el nivel de participación, ya que se sabía que iba a llover, y eso se notó en algunos lugares donde llovió mucho, allí decayó el nivel de votantes, la pandemia también influyó. Pero eso hizo también que fuera todo muy tranquilo y cuidado”.

Wellbach destacó también el trabajo del Correo Argentino, y la evaluación que los mismos hicieron de los comicios, ya que dijeron que les pareció muy bueno el operativo de salud que se hizo, y que iban a sugerir a la provincia de Jujuy, donde este mes también se vota este mes, a que adopten medidas como las que se hicieron aquí, por ejemplo, con la entrega de barbijos a cada votante en las escuelas y presencia de personal de salud.

“Gran ejemplo cívico se vio, nuestro pueblo decidió que ese día tenía que cumplir con su obligación y nosotros también agradecemos a los ciudadanos el acompañamiento a nuestro espacio político” agregó el diputado, quien remarcó que “en las últimas legislativas no habíamos podido superar los diez diputados y en esta elección se eligieron 11, lo que muestra que el misionero está entendiendo esto que el gobernador dijo hace unos días, cuando nos visitó el gobernador de San Juan, el federalismo transversal, es decir empezar a trabajar no solamente discutiendo el federalismo con el país central, Buenos Aires, sino empezar a discutir cosas que hacen sinergia con otras provincias con las que podemos trabajar juntos y lograr objetivos para la gente. Hemos crecido en el porcentual de las legislativas anteriores cuatro o cinco puntos más. Y la Renovación ganó también aquí en Posadas, cosa que no pasó en 2017, eso muestra también un respaldo a la figura del intendente Stellato. Como también en los otros municipios que eligieron concejales”.

Wellbach consideró que el Frente Renovador es un partido joven que va creciendo en el contexto de otros partidos que tienen muchos años de vigencia en el país, como el radicalismo o el peronismo, que tienen muchos años como proyectos políticos. “Nosotros también somos un proyecto político que defiende el federalismo y por tanto somos un partido joven que en el concierto de la nación estamos sosteniendo una idea, que queremos que se mantenga en el tiempo. Y esta elección creo que nos afianza, nos consolida, y no creo que sea solo lo electoral, sino una idea, o proyecto que se consolida, y eso va teniendo un respaldo de la ciudadanía misionera, mientras que también se consolida una fuerza desde Misiones, que tiene aspiraciones a que las ideas desde aquí, se conozcan y practiquen en el resto del país”.

El 6 de junio se plebiscitó la gestión en Misiones

El legislador afirmó que siempre una elección como esta, es un plebiscito, porque lo legislativo acompaña al ejecutivo en cuanto a la gobernabilidad y sostiene la gestión, entonces esto fue un respaldo a la gestión del gobernador y del espacio político.

Por último, habló de las próximas elecciones PASO y generales legislativos nacionales de septiembre y octubre. “Creo que las provincias seguiremos discutiendo que tenemos que crecer en una relación más equitativa en la distribución de los bienes y los recursos, un país que sea más inclusivo. Se debe atacar como país la pobreza y por eso hay que discutir un reparto con mayor equidad para mejorar la salud, la educación y la seguridad en las provincias”.

GP

GP-EP