Las adicciones te empujan a una caída libre que parece imposible detener. No es algo que puedas hacer sólo y vas a necesitar mucho acompañamiento. Te contamos por qué hoy es el día en el que podés tomar una decisión de vida.

Todos los días cargas con un dolor anímico o con una angustia, que se corren a un lado, tan sólo por un momento, cuando aparece el objeto de tu adicción: puede ser el alcohol, pueden ser las drogas. O el juego. También el trabajo. No importa cuál es ese objeto adictivo, lo que importa es cómo te sentís, y qué es lo que eso refleja.

¿Cuánto tiempo más vas a evadir esta realidad?

¿Cuánto tiempo más vas a tener ese comportamiento caprichoso, demandante, dependiente, con el que pretendés manejar a los demás, usando juegos de palabras y teniendo actitudes de víctima para conseguir lo que querés?

¿Hasta cuándo vas a seguir autoagrediéndote, con tus gestos, con tus palabras, en tu cuerpo, sin hacerte cargo de tus actos y usando la mentira para no asumir las consecuencias de lo que hacés?

Es necesario que tomes una decisión de ir en otro rumbo, porque el camino que estás transitando te deteriora cada día más, y al final, sólo te espera la muerte.

Un aviso antes de que sigas leyendo: no sirve de nada creerse superior y pensar que tenés la capacidad de enfrentar lo que te está sucediendo sin recibir ayuda. Mírate, y mirá tu vida de los últimos tiempos: no sólo no controlaste nada. Todo empeoró.

Para enfrentar una adicción, vení a Cambios Muy Buenos

El Centro de Tratamiento de Adicciones «Cambios Muy Buenos» es un equipo de profesionales de distintas disciplinas que se dedican a darte apoyo y a acompañar en el camino de su rehabilitación a las personas que como vos, o como tu amigo o familiar, sufren la enfermedad de la adicción.

–Fernando Zappia: Director Terapéutico

–Sebastián Noguera: Director Administrativo

–María Florencia Pizarro: Psicóloga MN 48.283

–Natalia Godoy: Psicóloga MP 856

–Manuel Freaza: Coordinador

–Ricardo Herrera Consejero en adicciones

¿Cuál es el objetivo que los guía día a día? Ayudar al adicto a través de un tratamiento que tiene muchas herramientas terapéuticas, que responde a un plan y que busca reducir, hasta detenerlo, tu uso de sustancias o tus conductas adictivas, para que tengas una mejor calidad de vida. O mejor dicho: para que salves tu vida.

¿Cómo le pedís ayuda a este equipo? Haciendo clic acá: +54 9 376 4830287

¿Quién es Sebastián Noguera?

Además de ser el Director Administrativo de CMB, Sebastián es un reconocido abogado posadeño que es adicto en rehabilitación, y que tuvo la valentía de tomar su decisión de cambiar, y la generosidad para compartir su testimonio con nosotros. Escúchalo, puede servirte.

¿Quién es Fernando Zappia?

Fernando es el Director Terapéutico del equipo de Cambios Muy Buenos. Y también un día, hace muchos años, tomó la decisión de dar un vuelco y enfrentar su adicción. En esta entrevista vas a compartir el testimonio de alguien que ha devuelto la ayuda que recibió en su momento, dedicándose a ayudar a otros. Como puede hacerlo con vos también.

Centro de Tratamiento de Adicciones «Cambios Muy Buenos».

www.cmbadicciones.com.ar

Whatsapp: +54 9 376 4830287

Facebook: /cmbadicciones

info@cmbadicciones.com.ar

EB-EP