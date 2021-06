Atrapado en una ballena: la aterradora historia de un pescador que se salvó de milagro

El hombre estuvo atrapado en una ballena de 30 toneladas durante 40 segundos. Ocurrió en Massachusetts, Estados Unidos.

Un pescador buscaba langostas en las costas de la península de Cabo Cod, en Massachusetts, Estados Unidos, cuando un encuentro con una ballena casi le cuesta la vida. Con su equipo de buceo se encontraba a 13 metros de profundidad cuando de repente sintió un “gran golpe” que lo sumergió en la oscuridad.

En un primer momento Michael Packard no entendía qué le había pasado y asumió que un tiburón blanco lo había atacado, pero cuando miró a su alrededor no vio ningún diente. Completamente confundido, la revelación del lugar donde estaba se hizo presente: era la boca de una ballena que intentaba tragarlo.

El miedo y el pánico se apoderó del hombre de 56 años y previó lo peor: “Yo mismo pensé que esto era todo. Finalmente, iba a morir. Pensé en mis hijos y mi esposa. Realmente no había forma de salir de allí”.

Packard estuvo consciente durante toda la aterradora escena y para él esto representaba lo peor que le podía haber pasado porque sabía que iba a estar vivo para experimentar un final muy agonizante. El buzo respiraba agitadamente con su respirador en la boca.

“Una de las cosas que se me pasó por la cabeza fue: ‘Estoy respirando aire y voy a estar en la boca de esta ballena mientras respiro aire’. Una locura”, recordaba el pescador en una entrevista con el canal WBZ.

Ya habían transcurrido unos 30 a 40 segundos desde el inicio de la aterradora escena cuando, atrapado en las fauces de la enorme bestia de 27 toneladas, Packard sintió que ocurrió algún tipo de intervención divina: “De repente, la ballena salió a la superficie y estalló y comenzó a agitar la cabeza cuando caí al agua”.

El afortunado pescador flotó en el agua por un tiempo cuando su compañero de barco y otro pescador que estaba en la zona fueron a rescatarlo. Packard no podía creer que se había salvado ya que en todo momento pensó que estaba condenado. “Simplemente no lo podía creer. No podía creer que salí de eso”, dijo el buzo a los medios locales.

El encuentro entre humanos y ballenas no es común y la criatura probablemente confundió a Packard con otro animal. Las ballenas pueden tragar unos 600 metros cúbicos de agua cada hora, alimentándose principalmente de plancton. De acuerdo a Jooke Robbins, directora de Estudios de Ballenas Jorobadas en el Centro de Estudios Costeros, “lo que pasó fue un error y un accidente por parte de la jorobada”.

