El médico alergista Emilio Fretes, en una entrevista con Misiones Online, destacó que los pacientes con rinitis alérgica en tratamiento, deberían preocuparse por el contagio de covid-19, sólo si entre sus síntomas aparece la fiebre. Además, afirmó que, si se tienen las 2 dosis de la vacuna contra el Coronavirus, igual se deben mantener los cuidados.

“La rinitis alérgica es una enfermedad que particularmente se gatilla en esta época del año, y produce congestión, estornudo, picazón de nariz. Pero el coronavirus también se puede comportar un poco parecido”, afirmó el especialista.

Entre los pacientes con Coronavirus que le ha tocado atender, asegura que ha “tenido pacientes que la única sintomatología que tuvieron fue congestión y estornudo, y le he mandado a hacer el hisopado y han resultado positivo”.

Es aquí, que Fretes afirma que hay que tener mucho cuidado, “esto no quiere decir que todo cuadro de congestión sea coronavirus”, además el medico aseguró que, “en casi todos estos pacientes he visto que también han tenido fiebre”.

Consultar para distinguir los síntomas

El médico afirma que, “todo paciente que tenga rinitis alérgica, no quiere decir que tenga coronavirus, se mezclan un poco los síntomas. Pero hay que consultar para poder distinguir bien cual podría ser la sintomatología propia del alérgico y la del infectado por coronavirus”.

Pero también recuerda que, “no hace falta que toda persona que este congestionada deba concurrir a una consulta pensando que tiene corona virus”. En esta línea recordó que “lo más importante que tiene que saber el paciente alérgico es que estando tratado, no solamente de su rinitis o de su asma alérgico, está en iguales condiciones que un paciente no alérgico”.

El alergista se refirió a la importancia de que todo paciente alérgico pueda ser tratado porque, estas personas tienen “un proceso inflamatorio crónico en la vía área, y que, al no estar tratado, está más predispuesto a contagiarse cualquier enfermedad, incluso el coronavirus”.

Fretes también indicó que es en esta época del año (otoño e invierno), es cuando más se presentan los síntomas de una alergia, “pero no se olviden que en Misiones tenemos un clima subtropical y tenemos alergia todo el año. No como otras provincias que tienen más marcadas las estaciones, fíjense que la semana pasada andábamos de manga corta, ahora andamos con campera. Acá lo importante es sobre todo que, si el paciente alérgico tiene sintomatología todo el año, se debe tratar todo el año, no solamente en otoño o en invierno”.

Vacunarse para evitar cuadros severos

El alergista también hizo referencia a la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, “el paciente que tenga dos dosis de vacuna no va a tener cuadros severos”.

Aunque asegura que se han presentado casos de pacientes que se han infectado de Coronavirus más de una vez, y que esto se debe a que, “este virus, no es como el de la gripe, el Coronavirus va mutando. Entonces la persona se puede contagiar de diferentes cepas. Lo importante es, por más que se esté vacunado, seguir tomando los recaudos como antes de la vacunación, Para no contagiarse”.

Y agregó que, “hay que cuidarse uno, pero no solo para cuidarse uno, sino también para cuidar al otro entonces, esta es una conducta social que tenemos que tener todos en cuenta.

El médico también destacó la respuesta y el trato de la salud pública en la provincia, afirmando que, “aquí estamos en una provincia excepcional con un sistema de salud muy bueno, con una gran contención. Realmente me parece que somos líderes en el nordeste”.

“Pero, por más que tengamos un buen sistema de salud, debemos cuidarnos, pero para cuidar al que está alado nuestro. Si tenemos covid, debemos cuidarnos de no contagiar al otro”, concluyó el especialista.

