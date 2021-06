Desde hace 6 años, el hospital de juguetes en Posadas, viene curando todo tipo de juguetes para los niños que más los necesitan. El objetivo de esta acción es que todos los pequeños de Misiones que se encuentran internados, que fueron alojados en hogares por razones judiciales o sociales o, aquellos de barrios humildes puedan tener un obsequio el Día del Niño. Actualmente se encuentran en la ardua tarea de curar lo máximo que se pueda, y es por ello que están necesitando donaciones, ya sea de juguetes enteros o partes de ellos.



Es en este sentido que, Silvia Moreno, quien es la “doctora de juguetes”, contó que el objetivo principal es “arreglar juguetes para el día del niño, después si tenemos algún extra, podemos disponerlo para Navidad y para Reyes. Pero normalmente nuestro día fundamentalmente el día del niño”.

Entre las partes que más necesitan están las “rueditas, brazos, cabeza piernas, eso nos viene fantástico. Así que no los desechen por favor, necesitamos donación de juguetes sanos, mucho mejor, así hay menos trabajo. Pero en este momento que se acerca el día del niño, estamos escasísimos de donaciones”. En el hospital el trabajo, no para. Hay muchos juguetes por reparar, otros que esperan que en la próxima donación les llegue la parte que falta.

Entre tantos juguetes, la tentación de regresar a la infancia y jugar de nuevo está latente. Es imposible que las personas que trabajan aquí de manera voluntaria, no se tienten con imaginarse estar jugando con una cocina de la década del ‘50, un piano de madera que suena de la misma época o, vistiendo a una barbie.

Es así, que Silvia cuenta que para ella “no hay nada que me guste más que andar apuntando con una pistola de balines, de pelotitas, o mostrando una muñeca linda, o algún juguete de arrastre o algún juguete viejo que tienen historia y son más lindos todavía”.

Hospital de juguetes: una segunda oportunidad para los juguetes

Por su parte, Estela Betolaza una de las voluntarias, que dedica algunos días de la semana para ayudar a curar juguetes contó que, “esto es una obra magnifica que empezó Silvia, y que nos llena el corazón a todos, porque esto de trabajar con juguetes, saber que le damos una segunda oportunidad a un juguete, para que un niño, descubra, que juegue y que va a ser el futuro de su vida. Es maravilloso”.

Y agregó que, para los voluntarios, ayudar en el hospital es “una terapia, también. Yo me jubilé y desde ese entonces vengo a colaborar como voluntaria del hospital. Así que ha llenado mi vida en este momento”.

Hospital de juguetes: esto también es alimentar a un niño

María Estévez, es otra de las voluntarias del hospital, que por lo que cuentan sus compañeras es la encargada de “suturar” a los peluches, destacó que “yo sentí desde que empecé a trabajar aquí, que esto es otra forma de alimentar a un chico. El juego es vital, y poder entregar esto, y más con todo el amor que estamos sintiendo cuando lo hacemos, es muy gratificante esto de recuperar juguetes. A veces, los reconvertimos, los reciclamos, entonces es muy lindo lo que se logra”.

Durante la visita de Misiones Online, María estaba muy concentrada en curar un ratón Mickey, pero asegura que “en otro momento llega un oso de peluche con una sola oreja, entonces vemos cómo podemos reciclar ese animal, para que tenga un lindo aspecto, y pueda ser un lindo peluche, pero con cambios”.

Otra de las cosas a las que se dedica esta voluntaria es “vestir muñecas, arreglarle su cabello, hacerle su ropita”. Y agrega que “es muy lindo, sentimos como si fuéramos niños nuevamente, hay otra voluntaria que viene y hace maravillas con las barbies. Las transforma, que quedan hermosas. Particularmente creo que las nenas que reciben esas muñecas, reciben juguetes más hermosos que los comprados. Porque además tiene toda esa carga de amor”.

Hospital de juguetes: reciclar y transformar con mucho cariño

“Estos juguetes tienen mucha carga emotiva, y hay algo que ahora está de moda y me parece muy importante de destacar y es que estamos reciclando, estamos transformando, estamos agregando esa carga de amor de la que hablamos que es real, no es un discurso. Es real, cada uno pone lo mejor que tiene para que salga, lo mejor que se pueda en ese juguete”, asegura Silvia.

La doctora juguetes además asegura que, “estamos en una época de reciclado y de transformación, el no tiremos y el no descuidemos a mí me parece fundamental, y me parece que es un mensaje. Eso trata de ser el hospital de juguetes, un verdadero mensaje sobre: dejemos de tirar, dejemos de malgastar”.

La mujer comprometida con esta noble causa, también deja una reflexión para quienes piensan en comprar juguetes, ya sea para sus hijos, sobrinos o nietos, “alguna vez pensaste la cantidad de horas de trabajo que insume comprar un juguete y que los padres, en un país empobrecido como el nuestro, dedican una cantidad enorme de horas para comprar un juguete, que a lo mejor el chico no le da el verdadero valor, porque no nos tomamos el tiempo de enseñarle a los hijos el verdadero valor que tiene, no importa que sea ni de que sea. Y el hospital de los juguetes se encarga de eso, de ponerle todo lo que haga falta para que vuelva a ser algo importante para cada chico”.

Hospital de juguetes: recibe donaciones

En el hospital de juguetes se reciben todo tipo de donaciones, ya sean partes de juguetes, como juguetes enteros. También cajas vacías y “necesitamos donantes de tiempo si hay, que eso nos viene fabuloso, el compromiso del donante de tiempo que puede ser cualquier día, eso después lo charlamos”.

La dirección en la cual se reciben los juguetes es Martin Fierro 3825, muy cerca de Tomás Guido. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 16. Y los sábados de 8 a 12. El número de contacto del hospital es 3764-675750.

carina.pinto-EP