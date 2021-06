Los entrenadores argentinos que estarán presentes en la Copa América

Además de Lionel Scaloni, habrán tres entrenadores argentinos en el torneo continental de selecciones habrán otros tres conductores criollos: Gustavo Alfaro en Ecuador; Ricardo Gareca en Perú; y Eduardo Berizzo en Paraguay.

Argentina es una de las selecciones orientadas por uno de los directores técnicos más jóvenes del planeta: Lionel Scaloni tiene 43 años.

En la Copa América habrá otros tres conductores criollos: Gustavo Alfaro en Ecuador; Ricardo Gareca en Perú; y Eduardo Berizzo en Paraguay. El adiestrador del representativo de Bolivia, el venezolano César Farías, en tanto, acumula formación y residencia en la Argentina.

Alfaro (Rafaela, 14 de agosto de 1962): Lechuga según fue apodado en su ciudad natal, ejerce el oficio de DT desde hace 29 años, lapso en el que trabajó en Rafaela, Patronato, Belgrano, Olimpo, Quilmes, Arsenal, Rosario Central, Al Ahli Saudí, San Lorenzo, Tigre, Gimnasia, Huracán y Boca.

Tiene seis títulos en su haber: Olimpo, Boca y Arsenal en cuatro oportunidades, más un ascenso a Primera con Quilmes.

Gareca (Tapiales, 10 de febrero de 1958): El Tigre, es DT desde 1997 tras una destacada trayectoria como delantero de Boca, Sarmiento, River, Vélez, Independiente, América de Cali y la Selección Nacional.

Su campaña como adiestrador comprende a San Martín de Tucumán, Independiente, Colón, Quilmes, Argentinos Juniors, América y Santa Fe de Colombia, Talleres de Córdoba, Universitario de Lima, Vélez y Palmeiras. (Fue campeón en Talleres en la B Nacional y en la Copa Conmebol, en tres ocasiones en Vélez y una en Universitario de Lima).

Preparador de Perú desde 2015, ha completado 71 partidos con 30 victorias, 15 empates, 28 derrotas y un porcentaje del 48 por ciento de los puntos disputados. En la era Gareca el seleccionado incaico volvió a un Mundial después de 36 años (estuvo en Rusia 2018) y alcanzó el subcampeonato en la Copa América de 2019.

Berizzo (Cruz Alta, Córdoba, el 13 de noviembre de 1969): el Toto empezó como ayudante de campo de Marcelo Bielsa (años 2007/2010) y tras debutar como entrenador en Estudiantes de La Plata, ganó un título con O’Higgins de Chile y pasó por tres clubes de España: Celta, Sevilla y Athletic Club de Bilbao.

Su ciclo al frente de Paraguay comprende la Copa América de 2019 (perdió por penales con Brasil) y seis cotejos de las Eliminatorias de Qatar 2002, con un triunfo a expensas de Venezuela, sendos empates con Perú, Argentina, Bolivia y Uruguay y una derrota con Brasil: suma un 39 por ciento de puntos.

A grandes trazos, Alfaro es un hombre desvelado por el equipo equilibrio, que alguna vez declaró: “Los entrenadores somos como los médicos clínicos, porque tenemos que tener la capacidad de diagnosticar correctamente. Muchas veces los dirigentes no solo se bajan del tren, sino que terminan tirándole piedras al tren”.

Por su parte, en sus comienzos Gareca supo formular su declaración de principios como DT: “Busco un equipo compacto, corto, que vuelva rápido y tenga sorpresa”.

Autodefinido como “responsable, preocupado y apasionado del fútbol», Berizzo enfatiza su predilección por un equipo «protagonista, que lleve el control. No me gusta ser dominado. Lo entiendo a partir de poseer el balón todo el tiempo posible. Cuando no lo tengo, quiero robárselo al adversario para volver a tenerlo”.

#Deportes El youtuber Logan Paul mostró en sus redes cómo le quedó el rostro tras la pelea ante Floyd Mayweatherhttps://t.co/8p5XTF9OiT pic.twitter.com/nTP8Sj0NpA — misionesonline.net (@misionesonline) June 10, 2021

FUENTE: Télam.

IR-CP