La mujer notó que las hamacas de la plaza Eva Perón que se encuentra ubicada en Maipú y Sarmiento de esa ciudad se movían de manera constante. La mujer se sorprendió al percatarse que no había viento.

Un video que dura aproximadamente un minuto, registró un inexplicable hecho que tuvo lugar en una plazoleta Eva Perón de la capital correntina. La secuencia muestra claramente el balanceo continuo de tres hamacas del lugar, a pesar de que no hay personas allí, ni viento que pueda mecer las mismas.

En ese momento la vecina pensó primeramente que se trataba del viento, pero notó que las hojas de los árboles no se movían. Eso la sorprendió. Decidió esperar y ver si las hamacas dejaban de menearse.

Un par de minutos después todo seguía igual. Decidió entonces filmar lo sucedido y durante un minuto las tres hamacas no dejaban de moverse. Mientras que, alrededor, las hojas de los árboles no se inmutaban, pues no había viento.

Otro caso similar en Corrientes

Al parecer, no sería la primera vez que ocurre este fenómeno para el cuál no encuentran una explicación racional, ya que el año pasado apareció un video que dura aproximadamente un minuto y diez segundos, donde se registró un inexplicable hecho que tuvo lugar en una plazoleta del barrio Mil Viviendas de la capital correntina.

La plazoleta se encuentra entre la avenida Paysandú y Cosquín, en medio de los monoblock 20 y 22. Fue un vecino, de nombre Teo, que vive en uno de ellos, quien no dudó en grabar la situación.

