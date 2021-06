Elecciones 2021: avanza el escrutinio definitivo en Misiones y se mantiene la tendencia de votos a favor del Frente Renovador

Segundo día de recuento de votos del Tribunal Electoral, instalado en el Parque del Conocimiento. Ya se completaron las mesas de Posadas y ahora avanzan sobre las mesas del interior de la provincia. A última hora de este viernes o durante la mañana del sábado, se completará el escrutinio. Posteriormente se publicarán los números oficiales finales y los nombres que ocuparán cada una de las bancas.

Lento pero seguro. El escrutinio definitivo en Misiones comenzó el jueves a primera hora y este viernes lleva su segundo día de recuento de votos, con las particularidades y limitaciones que exige la pandemia. El pabellón 3 del Parque del Conocimiento es el espacio donde se acondicionó todo para que el Tribunal Electoral de la provincia, opere a full con 15 mesas escrutadoras, a las que se sumaron dos más durante este viernes.

“En el día de ayer se cerró el municipio de Posadas, ya comenzamos con Garupá y el resto de los municipios. Están constituidas dos mesas escrutadoras más”, reveló a Misiones Online Gisela Hendrie, secretaria electoral.

De acuerdo a las declaraciones de apoderados de los diferentes partidos políticos, la tendencia de votos que se conoció en el escrutinio provisorio se mantiene. Es que en los casos de votos observados que se validan en el recuento, no modifican el porcentaje con el que el Frente Renovador se impuso en las Legislativas. Los números finos y oficiales se conocerán al finalizar el conteo del Tribunal, pero el partido oficialista se impone con el 46% de los votos, por sobre el 27% de Juntos por El Cambio y un poco más del 14% del Pays-Frente de Todos.

A diferencia de elecciones pasadas, cuando el escrutinio era más veloz, dada la cantidad de mesas escrutadoras que superaban las 30, el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad, impiden esa dinámica. “El cumplimiento del protocolo se lleva adelante de manera estricta, se constituyeron las mesas en forma completa y se están escrutando las mesas”, anunció Hendrie.

Explicó la funcionaria que “el orden de salida de las mesas es de acuerdo a la denominación y las primeras mesas son de Posadas, por eso comenzamos con la capital de la provincia. Lo hacemos de manera correlativa para ir avanzando hacia el interior de la provincia. Así como tuvimos unas elecciones distintas, adecuadas a las normas sanitarias vigentes, también el escrutinio se adecúa a esas normas. Dentro del recinto no se consume mate ni comida”.

Cotejo de actas

La secretaria electoral aclaró que no se cuenta voto a voto. “La legislación electoral determina que el cotejo es de actas. Es el acta de la autoridad de mesa del día domingo en cotejo con las actas de los fiscales que estén acompañando la mesa escrutadora. No hay apertura de urnas. Por ahí se habla de que se cuenta voto a voto y eso ocurre salvo en cuestiones muy particulares, por algunas cuestiones, por algunos números. Son casos puntuales y pasaron en dos urnas, pero en líneas generales fue todo en armonía”.

Destacó Hendrie que “esta elección se concretó gracias al compromiso y la voluntad del cumplimiento de los protocolos para ir a votar y pueden replicarse en otros distritos”. Y puntualizó que “así como nuestra elección fue distinta, el escrutinio es diferente, tiene otro tiempo. No hay apuro. Se avanza, no se paraliza y si no terminamos este viernes, continuaremos mañana sábado”.

Las Elecciones seguras, que se desarrollaron el pasado 6 de junio en Misiones, tuvo un total de 2771 mesas habilitadas y votaron más de medio millón de ciudadanos.

Cuando el Tribunal Electoral finalice el recuento, publicará los números finales y posteriormente, se conocerán los nombres de las diferentes bancas que estuvieron en juego, tanto para la categoría diputado provincial como concejales, convencionales constituyentes y defensor del pueblo.

D.G.-EP