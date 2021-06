Garganta del Diablo que enamora: vino desde Jujuy y le pidió casamiento a su novia en Cataratas del Iguazú

Un romántico suelto en Iguazú. Un jujeño eligió nuestra majestuosa maravilla natural, y le pidió casamiento a su novia frente a las Cataratas del Iguazú, más precisamente en las pasarelas al bode de la imponente Garganta del Diablo.

Las Cataratas son siempre uno de los lugares elegidos para este tipo de propuestas por turistas de distintas partes del mundo. Este fue el caso de un hombre de Jujuy que sin dudarlo sacó el anillo del bolsillo y le pidió a su novia casamiento, con su familia como testigo.

Pero, además, había un espectador de lujo, que por cosas del destino se encontraba en ese mismo momento disfrutando de la maravilla misionera, y era el jugador de Lanús, Lautaro «Laucha» Acosta, que no solo presenció la romántica propuesta, sino que también felicitó a la pareja.

Otro romántico en las Cataratas: “Quise pedirle matrimonio en una Maravilla del Mundo a una maravilla de mujer”

En febrero de este año, se viralizó otro video de una propuesta de casamiento en las Cataratas, pero en este caso se trató de un posadeño.

“El 14 de febrero no le regalé nada, fue todo planeado. Sólo le saludé por WhatsApp y ella quedó muy triste, no me lo dijo pero se notaba. El 15 de febrero nos fuimos a Iguazú y ese mismo día le pedí matrimonio», así fue como el novio, Tomás, oriundo del barrio A 4 de Posadas, comenzó a relatar la experiencia en diálogo con Misiones Online.

El vínculo entre Tomás y Rita data de al menos siete años. Comenzaron como conocidos, luego amigos, “pasó el tiempo y nos terminamos enamorando y hace siete meses nos pusimos de novios”, sostuvo.

Si bien tenían planes de casarse, nunca hablaron de fechas, por lo que todo parecía ser un sueño a futuro y una ilusión que permitía reavivar el vínculo como pareja. Todo cambió el 15 de febrero cuando fueron a pasar el día en las Cataratas del Iguazú. Mientras caminaban por las pasarelas y a poco de haber llegado a la Garganta del Diablo, Tomas sacó de su bolsillo el estuche que al abrir provocó que Rita se emocionara hasta las lágrimas.

Fuente: Facebook de Omar Luis Masulo

E.B.-EP