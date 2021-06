La lista de los 28 jugadores que Lionel Scaloni presentaría para la Copa América 2021

Si bien todavía no se dio a conocer de manera pública, trascendieron algunos nombres de la lista de los 28 jugadores que Lionel Scaloni presentaría para competir en la Copa América 2021 en Brasil.

La Selección Argentina debutará en la Copa América ante Chile el próximo lunes 14 de junio a las 18:00 en el estadio Nilton Santos.

Scaloni ya entregó la lista de la Albiceleste para la Copa América aunque todavía no se dio a conocer públicamente. Más allá de ello, ya trascendieron algunas confirmaciones y esto generó varias sorpresas.

Los confirmados en la lista de los 28 jugadores para la Copa América 2021

Arqueros

Franco Armani, Emiliano Martínez, Agustín Marchesín yJuan Musso

Defensores

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez y Alejandro Gómez.

Delanteros

Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Sergio Agüero, Ángel Correa, Ángel Di María, Joaquín Correa y Julián Álvarez.

Por otra parte, estos son los que se quedarían afuera de la Copa: Juan Foyth, José Luis Palomino, Emiliano Buendía y Lucas Ocampos.

Con respecto a las dudas de los jugadores que podrían integrar la lista, por un lado, Lucas Alario, quien se desempeña en el Bayern Leverkusen de Alemania, podría aparecer en la nómina de Scaloni, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones. El delantero ocuparía el lugar de Julián Álvarez, quien tiene chances de integrar el seleccionado nacional sub 23 que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El ex Colón y ex River, fue convocado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, pero fue desafectado -y de esta manera rompió la burbuja sanitaria- por no haberse recuperado de la lesión en el tendón del muslo derecho que había sufrido el 30 de abril en Alemania.

Hay acuerdo por Nicolás Orsini y Boca ya tiene un 9 https://t.co/5sMybB2h5P — misionesonline.net (@misionesonline) June 10, 2021

FUENTE: TyC Sports.

IR-CP+EP