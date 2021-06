Diputados nacionales darían media sanción al proyecto de ley del cupo laboral trans

Con dictamen favorable de la Comisión Mujer Género y Diversidad está incluido en el temario a tratar hoy jueves (10/06) el proyecto de ley de cupo laboral trans o de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero que contempla un mínimo del uno por ciento de cupos laborales en organismos del Estado y empresas privadas que garanticen igualdad de derechos.

Integrante del bloque Frente de la Concordia Misionera, la diputada nacional Flavia Morales, como co-autrora del proyecto e integrante de la comisión de Mujer, destacó que considera viable que se apruebe en la sesión de hoy considerando además que la letra fría de la ley no muestra el trabajo previo “venimos trabajando desde el año pasado en la comisión, es una de las comisiones donde se trabaja muchísimo donde uno se siente parte del dictamen, donde uno ve plasmado parte del proyecto dentro de este dictamen de mayoría”.

“Desde misiones lo que proponíamos no es el cupo sino la inclusión, cupo suena frio, son personas, las venimos escuchando más allá del proyecto que se presentó que nace a partir de la lucha del colectivo, son muchos años de lucha”, comentó la legisladora en diálogo con la emisora Red Ciudadana.

Agregó que “esta noche vamos a ver si logramos la media sanción con lo que les vamos a devolver un poco de esa dignidad y ese derecho que tanto vienen luchando e insistiendo, porque es un derecho humano que fue sacado”.

Asimismo, Morales destacó el trabajo que viene haciendo la provincia que consideró muy importante porque es un derecho mencionando la Mesa del Observatorio, “con la ministra de trabajo, Silvana Giménez, con directora del IPS Silvana Labat y todos quienes la integran, hay mucho trabajo”, destacando asimismo que Misiones siempre está un paso adelante no esperando que se sancione una ley nacional, debido a que el Ministerio de Gobierno ya tiene entre su personal a personas trans.

Refiriéndose al proyecto dijo la diputada nacional que “primero que nada es la inclusión, no solo desde el Estado sino también el privado y también el acceso a la educación, la terminalidad, comprometer eso, hay un montón de derechos que les debemos y un montón de reconocimientos, no puede ser que por no tener el secundario no sean incluidos, nuestro trabajo es generar esas oportunidades, el trabajo es todo e incluirlos como corresponde, un trabajo formal”, puesto que esto está contemplado en el proyecto con dictamen de comisión a tratar.

Agregó en el mismo sentido que “es una mirada integral esta ley, no solo incluye dentro de un formato normal de trabajo sino también de otros derechos que son consecuencia de no tener un trabajo formal, el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud que son tres ejes fundamentales del proyecto de ley, habrá muchos más que se seguirá trabajando, pero hay que dar este primer paso”.

