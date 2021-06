Di Falco en el Día de la Seguridad Vial: “Estamos trabajando para lograr un cambio total en la formación de los conductores”

El director del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Luis Di Falco, recordó en el Día de la Seguridad Vial que los siniestros viales se desencadenan principalmente por la falta de educación que parte desde los hogares, las malas conductas de parte de los conductores y también tiene que ver con una cuestión cultural que se relaciona con la falta de respeto hacia las normas viales.

Luis Di Falco – FM Tupá Mbaé

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el primer cuatrimestre del 2021 se incrementaron en casi un 9 por ciento los accidentes de tránsito en Argentina, en relación al mismo período del año pasado, y se duplicó la cantidad de personas afectadas por estos sucesos.

En cuanto a esto, Di falco sostuvo que al hablar de Educación Vial, “hacemos referencia en un 90 por ciento a los accidentes de tránsito que se relacionan con malas conductas de parte de los conductores, por una cuestión cultural que compete a todo el país”. Un claro ejemplo de las malas conductas, como advirtió Di Falco, es cuando en una motocicleta van más de dos personas. Pero además, como otro claro ejemplo, contó que hace unos días dos camionetas cuatro por cuatro conducían a altas velocidades por una de las avenidas más importantes de Posadas, pese a saber que por la misma hay cámaras de seguridad y presencia policial. “Aun así cometen imprudencias y van en contra de las leyes. Esto se debe a una cuestión cultural”, dijo.

Respecto al último ejemplo, precisó que “hoy se conoció la noticia de que una de las personas que manejaba una de las camionetas fue detenida por la policía, eso se pudo lograr porque las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en la avenida se hicieron virales”.

No obstante, remarcó que “en Argentina tenemos un problema cultural bastante complejo que se relaciona con la falta de respeto hacia las normas, ya que muchas personas piensan que las mismas no se les atribuye, cuando en realidad ese es el cambio que buscamos lograr en los conductores y la sociedad en general. Debemos hacer lo que dice la ley porque está pensada para protegernos como sociedad”.

Teniendo en cuenta esto, Di Falco explicó que desde el Consejo Provincial de Seguridad Vial tienen como principal referencia a España, donde según contó “hace algunos años atrás ellos tenían diez mil muertos al año por accidente de tránsito y ahora tienen un promedio aproximado de 1400 muertos al año por accidentes de tránsito, con una población similar a la nuestra”. En cuanto a la Argentina, comentó que años anteriores a la pandemia, se contabilizaban 7.200 muertos por año, “son muchas las personas que mueren por accidentes de tránsito, ya sea por no respetar los semáforos, por el exceso de confianza y la manipulación de elementos tecnológicos”.

Sobre este último punto, dijo que fue el que más creció al igual que el problema del alcohol, “especialmente los fines de semana, que es donde más se incrementan los accidentes de tránsito por culpa de este factor”.

Sin embargo, Di Falco indicó que están trabajando para lograr que estas problemáticas que se relacionan con la falta de respeto de parte de los conductores hacia las normas de Seguridad Vial cambien y que así se logre fomentar una buena educación vial que es muy importante para disminuir los accidentes de tránsito.

Para lograr esto, resaltó que se necesitan más controles de todo tipo, ya sean estáticos o dinámicos, “esto es algo que venimos proponiendo desde hace ya un tiempo para que se realicen más controles de alcoholemia, sobre todo, en toda la provincia”. En España, según indicó Di Falco, “se realizan 50.000 controles de alcoholemia por día”.

En cuanto a Brasil, contó que en años anteriores a la pandemia, tenían 60.000 muertos por año por accidentes de tránsito, pero luego de realizar un trabajo de campo que incluyó todo tipo de controles de tránsito tales como de velocidad, radares, alcoholemia, entre otros, lograron disminuir esos números a 10.000 muertos menos por año. “Eso se logra con un trabajo constante e insistiendo en solucionar las problemáticas”, concluyó.

Teniendo en cuenta esto, hay que poner un freno y analizar qué cuestiones clave debemos tener en cuenta a la hora de subirnos a un auto y conducir.

Siete consejos para llegar a destino sin problemas:

Conocer las señales de tránsito: tener en cuenta el entorno en el que se está conduciendo y conocer bien las señales de tránsito que se presentan a lo largo del camino es un factor clave para disminuir incidentes de tránsito. Por ejemplo, ¿sabías que en ciertos lugares cuando en una bocacalle no hay semáforo se debe detener por completo el auto para cederle el paso a los peatones?

Conocer los límites de velocidad permitidos: al momento de emprender viaje es importante tener en cuenta los límites de velocidad reglamentados según el camino que elijas para evitar dudas cuando no vemos un cartel de señalización de velocidad. En calles la máxima es de 40 km/h, en avenidas de 60 km/h, en escuelas y pasos a nivel es 20 km/h, en semi-autopistas 120 km/h, en autopistas hasta 130 km/h y en zonas rurales no se deben superar los 110 km/h.

Estar atentos a las señales que nos da el auto: todos los vehículos nos brindan alertas ante un posible funcionamiento incorrecto, algunas más visibles (como las luces del tablero que nos indican si el motor falla, si un neumático está pinchado o si es hora de hacerle el service al auto) y otras no tan visibles para las que debemos utilizar nuestros sentidos y conocer nuestro vehículo (como por ejemplo si el volante gira solo al momento de ir recto por una calle o si al presionar los frenos sentimos que estos hacen un ruido extraño). Conocer las señales que nos da nuestro auto puede ayudarnos a detectar a tiempo un problema en su funcionamiento.

Hacerle los chequeos correspondientes al vehículo: contar con la VTV al día y hacerle el mantenimiento regular al auto como cambio de aceite, revisión de sistema de frenado, de dirección y suspensión, así como el del nivel del combustible y chequeo de neumáticos y cubiertas nos puede dar la tranquilidad de que estamos seguros a la hora de salir a la calle.

Impulsar la seguridad dentro del vehículo: todas las personas deben llevar puesto el cinturón de seguridad, no importa si están sentadas adelante o atrás. Además, los menores de 10 años tienen que viajar en el asiento trasero del auto y jamás deben hacerlo encima de un adulto. Esta medida reduce en un 70% los riesgos de lesiones graves en caso de un accidente de tránsito.

Tener todos los sentidos siempre alerta: para conducir, es importante contar con todos los sentidos activos, por eso se recomienda: no usar el teléfono en el auto, no manejar cansados o bajo condiciones climáticas adversas y no manejar ante el consumo de alcohol o drogas, entre otras cosas. Estas son algunas de las causas más comunes de accidentes que pueden evitarse al ser responsables en el manejo.

Contar con todos los papeles al día: si bien todos los consejos se enfocan en disminuir las posibilidades de accidente, estos siempre pueden ocurrir. Por eso, es importante contar con un seguro al día y saber qué datos debes pedirle a un tercero en caso de un siniestro: nombre completo de quien conduce, número de contacto, datos del registro y del seguro del auto

ZF-A