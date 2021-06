Detectaron en la Argentina dos casos de la variante delta, una de las más agresivas del coronavirus

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó que se detectaron dos casos de coronavirus de la variante delta, una de las más agresivas de la pandemia.

“Nosotros hemos detectado dos casos de la variante delta en Ezeiza, por eso es tan importante el hisopado que se hace acá en la Argentina. Los aislamos automáticamente en hoteles junto a todos sus contactos estrechos”, informó la funcionaria.

Según detalló, eran dos pasajeros que habían partido de origen con testeos PCR negativos, pero al ser hisopados en Ezeiza se detectó que habían contraído el virus. Hasta el momento, los contactos estrechos no contrajeron la enfermedad y transitan el aislamiento sin síntomas.

“Se habían testeado 72 horas antes de subirse al avión. Cuando llegaron a Ezeiza, dieron positivo. Esos hisopados se mandaron al Malbrán, que detectaron qué tipo de cepa era. A partir de ahí se buscan los contactos estrechos, quiénes estaban sentados al lado y se los aísla y se hace un monitoreo. Por esa razón, estas personas no circularon libremente y no se extendió el contagio”, explicó Carignano.

“Acá el problema principal es el cumplimiento de la cuarentena, porque no sería necesario tomar ninguna medida si las personas cumplieran con la cuarentena estricta de siete días que se les pide a las personas y las jurisdicciones controlaran”, agregó.

“No tenemos vuelos con India, las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre, hay testeos al llegar… Pero si la gente baja del avión, se va a visitar a los familiares y las jurisdicciones no controlan, es muy complicado”, continuó. “Hay jurisdicciones que hace meses que no controlan”, agregó la funcionaria.

Hoy se define cómo siguen las restricciones en Argentina https://t.co/63jDj4F6jL — misionesonline.net (@misionesonline) June 10, 2021

Qué se sabe de la variante Delta

Hace una semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclasificó los tres subtipos conocidos de la variante del virus de Covid-19 detectada en India hace ocho meses. Uno solo de esa familia, el B.1.167.2, continúa en la lista de variantes de preocupación internacional por su mayor transmisibilidad y las primeras señales de la necesidad de completar los esquemas de vacunación.

A la vez, en Reino Unido, donde más de la mitad de las “cepas” del SARS-CoV-2 que están circulando en la población son Delta, investigan si esa variante está asociada con una mayor capacidad de causar reinfecciones y de enfermar más gravemente, además de poder evadir el sistema inmunológico, como también lo señala la OMS en su última actualización epidemiológica, de acuerdo con la evidencia científica disponible.

El Ministerio de Salud de la Nación informó recién el mes pasado que ese subtipo se había detectado por primera vez en el país en abril en un viajero, sin que hasta el momento se haya comunicado circulación comunitaria.

La Argentina está entre los 31 países que ya notificaron a la OMS la detección local de las cuatro variantes que más preocupan actualmente por su impacto clínico y la eficacia de las vacunas disponibles: Alpha (B.1.1.7 Reino Unido), Beta (B.1.351 Sudáfrica), Gamma (P.1 Manaos, Brasil) y Delta (B.1.617.2 India). Esta última, se identificó en 74 países.

Otro de los tres subtipos de la variante de India, el B1.617.1, es considerada “de interés” para los sistemas de vigilancia epidemiológica y genómica; la OMS la denominó Kappa en la nueva nomenclatura. El tercer subtipo conocido ——B.1.617.3 — no aparece entre las variantes de interés o preocupación.

Noticia en desarrollo

Fuente: Infobae

SL-CP+EP