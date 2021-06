Boca busca otro 9 de jerarquía: ¿Será el goleador de las Eliminatorias quien llegue al Xeneize?

La Copa Libertadores continuará cuando culmine la Copa América. Boca ya cerró el acuerdo con Nicolás Orsini y va en busca de otro 9 de jerarquía. El nuevo nombre que está en el radar Xeneize es el del boliviano Marcelo Moreno Martins, el goleador de las Eliminatorias 2022.

El futbolista tiene 33 años y juega en el Cruzeiro. Es la gran figura del seleccionado de Bolivia, quien convirtió tres goles en esta doble fecha de Eliminatorias.

Nicolás Orsini quien se desempeñaba en Lanús, ya es nuevo refuerzo. Luego, Roger Martínez del Club América hasta Franco Di Santo de San Lorenzo, fueron juagdores que sonaron. Sin embargo, siguen apareciendo nuevos nombres para la vacante de atacante. Ahora se suma a la pelea Marcelo Moreno Martins.

El implacable delantero es la gran figura de la Selección de Bolivia desde hace varios años y en los próximos días cumplirá 34 años. Es el actual goleador de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 (6 goles) y juega en el Cruzeiro de Belo Horizonte, Brasil.

El vicepresidente Xeneize, Juan Román Riquelme busca a tres o cuatro delanteros para cubrir las salidas de Carlos Tevez (decisión propia), Mauro Zárate (rescindió contrato), Wanchope Abila (en la MLS) y Franco Soldano (termina el préstamo).

A ello se le suma la situación judicial del colombiano Sebastián Villa, que irá a juicio oral debido a una causa por violencia de género.

Moreno Martins lleva años haciendo goles en el seleccionado boliviano y tiene una larga carrera que se inició en Oriente Petrolero en 2004. Luego, jugó en Vitoria y Cruzeiro de Brasil, Shakhtar Donetsk de Ucrania, Werder Bremen de Alemania, Wigan Athletic de Inglaterra, Grêmio y Flamengo, otra vez en Cruzeiro, Changchun Yatai, Wuhan Zall-CHI y Shijiazhuang Ever Bright de China, y el tercer ciclo en Cruzeiro desde febrero de 2020 hasta hoy. El jugador boliviano tuvo un gran paso por Europa, y por ello, es un atacante de jerarquía.

Lee también: Hay acuerdo por Nicolás Orsini y Boca ya tiene un 9

Boca busca otro 9

Con Orsini ya acordado para que llegue al Xeneize, con Briasco, Boca ya inició gestiones para sumar al delantero, pero no pudo concretarse todavía. Con delantero de Huracán, no hubo acuerdo en la obligación de compra de la mitad del pase que iba a quedar pendiente para el futuro. Por ahora, dicha gestión quedó en stand by.

FUENTE: TN.

IR-CP+EP