Relatos misteriosos en Santa Inés: aparecidos, fantasmas, muertos en accidentes y cruces en la ruta 105

Novias que se perdían en los yerbales, apariciones fantasmales de mujeres y niños, y recuerdos de accidentes de tránsito fatales sobre la ruta 105 a la altura del establecimiento yerbatero que le dio el nombre a la zona, todos relatos aportados por seguidores de una página de Facebook.

Realidad o fantasía, lo cierto es que los relatos de hechos paranormales son moneda corriente en Misiones. Una página de Facebook que se denomina La Noche del Pombero y cuyo administrador es el escritor Facundo Vidal, los recopila y ofrece en lectura a sus seguidores.

Relatos misteriosos en Santa Inés

Siguiendo los testimonios, resalta que la zona de la ruta 105, a la altura del establecimiento Santa Inés, es rica en apariciones fantasmales y paranormales. Compartimos algunos de ell0s.

Seis cruces en la ruta

Dory Calcaterra aportó su historia. “Yo me crie en Santa Inés. Tantas historias recuerdo de lo que me contaban mis abuelos. Novias que caminaban y se perdían en los yerbales. Ruidos que escuchábamos, como gente que caminaba, pero no se veía a nadie.

Cuando salíamos a caminar con mi abuela, ella me decía no tengas miedo, al lado mío está mi amigo que nos protege y silbaba al lado mío. Varias muertes que pasaron en la ruta. Historias que cuando uno es niño siente mucho miedo. Al final de grande entendí que no matan los fantasmas y que hay que tener miedo a los vivos. Yo moría de miedo cuando caminaba seis kilómetros para llegar a mi casa. En la ruta 105 frente al restaurante El Pato murieron seis personas en el mismo accidente. Tres que iban a Virasoro y tres que venían a Posadas y que eran empleados de una mueblería. Chocaron de frente y murieron los seis. Pusieron cruces y yo sentía mucho miedo cuando cruzaba por ahí”, escribió Dory.

La mujer de la curva, el señor de la gabardina y el oro del yerbal

Por su lado Alejandra aportó que “Alguien mencionó lo de las historias cerca del establecimiento de los Nuñez. Ahí aparece en esa curva de la ruta una mujer. Hubo por mucho tiempo una cruz ahí. La chocaron creo. Cuando arreglaron la ruta sacaron la cruz. Más adelante también me dijeron que aparece un señor con una gabardina. Yo vivía allí y mis tíos contaban relatos así de apariciones. El yerbal de allí tiene historias también. Dicen que hay oro. También sobre la ruta donde iba a ser un crematorio se escuchan cosas”.

El niño de la ruta 105

Es también un relato de Alejandra: “El hecho ocurrió a la altura de Santa Inés. En ese entonces mis tíos iban a la escuela de la cercanía, hace unos 23 años. Había un colectivo qué llevaba y traía a los niños de la institución y los bajaba en la ruta. De allí cada quién iba a su casa.

Ese día fue como todos, pero algo marcaría la memoria de todos los niños allí presentes: El colectivo bajo a todos los infantes, como de costumbre, en la ruta. Uno de ellos se adelantó al cruzar y no miro la ruta para hacerlo, y lo chocó un colectivo de larga distancia, matándolo. La escena fue muy tétrica, relataron mis tíos, todo justo frente a la vista de sus compañeritos, que tenían entre 6 y 7 años.

Hace poco, un domingo a la noche una de mis tías volvía a su casa luego de visitar a mi abuela. Al subir al colectivo, notó al chofer nervioso y asustado. Éste le relató que un niño pequeño se le cruzó por enfrente y que al frenar y observar el lugar no logró visualizar nada, mucho menos en la penumbra de la noche. Quien conozca Santa Inés sabe que al cruzar la ruta del otro lado hay un yerbal, ¿Que niño pequeño cruzaría hacia esa dirección solo y de noche? El chofer quedó atónito cuando mi tía le relató la historia del pequeño que había fallecido en trágicas consecuencias, justo en lugar en el que este niño se le cruzó al chofer”.

Lo atravesó un humo frío

Otro seguidor de la página aportó su relato, pero solicitó que se publique como anónimo. “Hace tres años aproximadamente, nosotros vimos algo, y capaz que al leerlo otras personas se sienten identificadas y lo cuenten.

Esto ocurrió en ruta 105 de Santa Inés a la altura de la arrocera. En ese lugar hay un puente. Mi marido me contó que en ese lugar de golpe sale una sombra negra que se coloca justo en frente de la moto o del auto, bien cerquita. La primera vez que le ocurrió, él iba en moto, lo vio, cerró los ojos y sintió como un humo frío que lo atravesó.

Una noche volvíamos después de acercar unos conocidos con el auto y pude ver a “eso”. Vi cómo se metió en cuestión de segundos frente del auto. Se me erizó la piel. Se trata de algo que está buscando compañero, así dice la gente. Cabe aclarar que siempre ocurren accidentes, incluso fatales en esa zona”.



Cantidad de muertes

Diego también contó su testimonio en la página La Noche del Pombero: “Cerca de la entrada del establecimiento yerbatero de los Núñez y del barrio La Calandria, hay apariciones en la noche. Según los pobladores es debido a la gran cantidad de muertes que hubo en ese trayecto de la ruta. Antes de la entrada hay una pendiente bastante brava y luego de golpe una curva que llevó a muchos accidentes viales”.

Fuente: Página de Facebook La Noche del Pombero

SP-EP