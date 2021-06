Elecciones en Misiones: “Dio un ejemplo de cómo votar en pandemia y ojalá lo que vivieron el domingo pase en todo el país”, dijo Gustavo Córdoba, especialista en comunicación política

El especialista en comunicación política, Gustavo Córdoba, analizó el proceso electoral que vivió la provincia de Misiones el domingo pasado. Destacó los protocolos sanitarios durante los comicios y la participación de candidatos jóvenes.

Gustavo Córdoba presentó su taller de comunicación política e institucional, estará a cargo de la Secretaría de Extensión de la Universidad Gastón Dachary y brindó un análisis de las elecciones legislativas en la provincia de Misiones.

“La Renovación tiene un inagotable romance con el misionero y el misionerismo goza de muy buena salud con el proyecto político que encarnan muy bien los dirigentes del oficialismo”, dijo el especialista en comunicación política.

Sobre los protocolos sanitarios durante los comicios, dijo que “Misiones ha dado un ejemplo de cómo votar en pandemia. Lo importante fue la organización electoral y tenemos que aplaudir el esfuerzo que han hecho al votar en pandemia mostrando a todo el mundo cómo se organiza una elección”.

La participación joven en las elecciones

También destacó, “el crecimiento de la oposición con la mano de figuras jóvenes en las principales ciudades de la provincia, fundamentalmente en Posadas, en donde la diferencia fue mínima entre los lemas de la Renovación y de Juntos por el Cambio”.

Sobre el mismo tema pero llevándolo a la política nacional, explicó que, «transcurre por carriles diferentes, de hecho misioneros y argentinos en cada una de las provincias votamos distinto cuando votamos temas nacionales o provinciales”.

Agregó que, “me llena de satisfacción que la democracia misionera transcurre con nuevos candidatos, nuevas ofertas, con competitividad electoral y ojalá tengamos una renovación de procesos, no solo en Misiones sino que en el resto del país. Hoy la situación del argentino no escapa de lo que estamos viviendo en Latinoamérica con sociedades agrietadas, estados con poca capacidad de respuesta, con crisis por la pandemia y ojala eso que ustedes pudieron vivenciar el domingo pasado lo podamos vivir en el resto del país”.

El panorama político nacional

“Creo que el gobierno hoy ha encontrado en la política de vacunación una herramienta de gestión poderosa porque la mayoría de los argentinos quiere vacunarse, la sociedad ha ido cambiando de opinión, porque a principio de año solamente la mitad de los argentinos quería vacunarse y hoy tenemos prácticamente el 90%. Pero el Gobierno tiene el desafío de acompañar la campaña de vacunación con un clima de economía que acompañe porque sino lo hace tendrá algunos problemas en las elecciones de noviembre”, alertó Gustavo Córdoba.

Sobre su visión de la oposición dijo que, “tiene más problemas que el oficialismo, porque hoy no hay una idea de quién es el conductor, el papel que han tenido es el de oponerse a cualquier cosa sea con razón y sin razón, con argumentos verídicos o falsos y eso ha resentido la relación de mucho votantes de juntos por el cambio con sus seguidores”.

La búsqueda de liderazgos más fuertes

Este 2021 se realizarán las elecciones legislativas nacionales, pautadas para el segundo semestre. Sin embargo, la fecha de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la elección general cambiará, debido al consenso político en torno a la conveniencia de evitar que se lleven a cabo durante el invierno en la pandemia de Covid-19.

A pocos meses de los comicios nacionales, los liderazgos políticos en Argentina comienzan a buscar apoyo en la sociedad para obtener un buen resultado en las elecciones.

“La unidad le permitió a Alberto Fernández ser presidente y le puede permitir este año tener un triunfo electoral importante si es que logra estas cuestiones de la economía y al plan de vacunación”, analizó sobre el liderazgo del oficialismo.

Y sobre la oposición, dijo que “ha emergido con mucha fuerza Patricia Bullrich pero tiene un liderazgo llamativo, porque ha cometido errores groseros como sus dichos de entregar las Malvinas por la vacuna Pfizer, o sus equívocos cuando visitas las provincias como lo hizo en Misiones”.

Y agregó que,“ la oposición muestra que no hay un liderazgo único en esa fuerza pero hay un pretensión de liderarlo pero no es tan fácil como para el Frente de Todos que hay una figura central que es Cristina Kirchner, pero en la oposición no se puede decir lo mismo de Mauricio Macri, y Horacio Rodríguez Larreta tiene una tendencia de liderazgo que si la puede lograr será un buen candidato a presidente”.

SL-EP