El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero dijo en Bahía Blanca que las obras son para la gente

El Jefe de Gabinete de Ministros de La Nación, Santiago Cafiero, estuvo esta mañana en la localidad bonaerense de Bahia Blanca junto a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis e Interior, Eduardo de Pedro recorriendo obras públicas con inversiones de 18.200 millones de pesos.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó esta mañana que “Cuando asumimos había menos de 200 obras viales en todo el territorio nacional y hoy hay más de 400 en todo la Argentina y estamos llegando a 1500 obras de mediano y gran porte” y remarcó: “Las obras son para la gente y por eso pudimos trabajar con todos, con el municipio, la provincia y la nación.”



Cafiero, junto a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis e Interior, Eduardo de Pedro, recorrrieron hoy las obras de duplicación de calzada y distribuidor de la RN Nº33, tramo Bahía Blanca – Tornquist, y la duplicación de calzada de la Autopista Paso Urbano, “El Cholo”, que significan una inversión de más de 12.000 millones de pesos.

Los trabajos de la autopista conocida como “El Cholo”, comprenden la construcción de una calzada de dos carriles ascendentes y dos descendentes, un distribuidor, colectoras, 11 puentes y 9 pasarelas peatonales, que evitarán el ingreso del tránsito pesado a la ciudad, mejorarán las condiciones de circulación de 20.000 personas e impulsarán el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires.

«Un país para pocos no es un proyecto de país, eso es un proyecto de negocios, nosotros venimos a construir un proyecto de país con herramientas de política pública», enfatizó Cafiero y explicó: “Es central destacar la tarea que se hace indistintamente sobre cada provincia que nos toca abordar con una política pública. En otra época esto no fue así, hubo provincias y municipios que no tuvieron asistencia ni obra pública”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas destacó: “Venimos de recorrer la Ruta 33, una obra de autopista que estaba paralizada y que ya está en marcha para el desarrollo productivo de la región. En los próximos meses iniciaremos los trabajos para poner en valor la ruta de ingreso al puerto” y amplió: “Hoy estamos poniendo en marcha este paso urbano, El Cholo, un corredor vial estratégico para la provincia. Las prioridades que tiene el gobierno nacional son las mismas que tiene la gente de a pie”.

“El 45 por ciento de los nuevos puestos de trabajo en la Argentina, en estos últimos seis meses, se explican por la producción y la obra pública. En Bahía Blanca estamos con obras en el casco urbano, en la universidad y en la provincia en general avanzamos en las planificaciones para solucionar los problemas hídricos y de agua potable. Este es el camino: el del cuidado, la vacuna y también el del trabajo y la producción”, señaló Katopodis.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro destacó la inauguración de una nueva sede de la Dirección Nacional de Migraciones en el puerto de Bahía Blanca, que puso en marcha junto a la titular del organismo, Florencia Carignano.

“Estas obras, este puerto, ahora tiene otra lógica. Es un puerto que no está pensado para importar productos que le sacan empleo al país y destruyen la industria nacional, sino que es un puerto que está pensado, junto con el gobernador Kicillof, para que tenga las inversiones necesarias para aportar a la transformación de la región y ser una boca de salida de la producción nacional”, sostuvo de Pedro.

De la comitiva nacional formaron parte el secretario de Municipios, Avelino Zurro; el Intendente de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde y el subadministrador del ENOHSA, Néstor Álvarez.

También estuvieron presentes en las actividades el intendente de Monte Hermoso Enrique Dichiara; el senador de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Feliú; la senadora bonaerense, Ayelén Duran; el diputado por provincia de Buenos Aires, Gabriel Godoy y el presidente del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

VN-EP