Defensa al Consumidor de Misiones advierte sobre las estafas bancarias que se incrementaron durante la pandemia

Durante la pandemia los casos de fraudes telefónicos y vía web fueron en incremento, especialmente las estafas telefónicas. Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor explicó cuales son las modalidades utilizadas por los estafadores y brindó una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas.

Alejandro Garzón Maceda- Canal 5

Maceda indicó que en el ultimo año hubo un aumento importante en la cantidad de denuncias por estafas de servicios bancarios, principalmente los relacionados con la utilización de las capacidades crediticias de un consumidor, tanto en Posadas como en otras ciudades de Misiones.

“El estafador obtiene un crédito que no lo pide el consumidor, que no lo cobra el consumidor y que luego es transferido a otra cuenta que no es la del consumidor”.