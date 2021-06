Aulas Híbridas: el Gobierno nacional lanzó el Plan de Virtualización de la Educación Superior II

El Gobierno Nacional lanzó el Plan de Virtualización de la Educación, programa que prevé una inversión de 1.500 millones de pesos para la puesta en marcha del modelo de aulas híbridas en universidades de todo el país.

Alejandra Camors – FM Show

En este marco, Alejandra Camors, secretaria general académica de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), explicó que “aula híbrida” es un término que se utiliza para denominar un sistema que consiste en “mezclar burbujas con actividades sincrónicas”.

En otras palabras, el docente brindará clases presencialmente a una burbuja y sincrónicamente otro grupo de estudiantes la asistirá a través de videoconferencia. Para ello, el aula deberá contar con una cámara que permita una conexión directa a través de una plataforma de videoconferencia para el resto de los estudiantes.

En este sentido, Camors comentó que la idea es que el intercambio se produzca “simulando una presencialidad”, con consultas y aportes tanto de los estudiantes que cursan presencialmente como los que lo hacen en modalidad virtual.

Asimismo, indicó que si bien en Argentina se trata de una novedad, en la historia de la tecnología educativa este modelo ya fue ensayado en otros países.

Además, resaltó que estos modelos educativos tienen sus variantes en relación a la preparación del equipo docente, teniendo en cuenta que se debe atender dos instancias diferentes simultáneamente.

De esta manera, el docente debe estar preparado para promover la interacción del grupo que asiste la clase virtualmente y que no acapare toda la atención el grupo presencial.

Por otro lado, subrayó que el aula híbrida implica otras cuestiones relacionadas a la dimensión propia de la enseñanza: de qué manera ubicarse, qué tipo de explicaciones se realizarán en el pizarrón, qué otros modos de trabajar en el aula promover, entre otros puntos a tener en cuenta.

En esta línea, señaló que “no se trata de replicar el modelo presencial tal cual lo conocemos, sino de adaptarse al modelo híbrido”, repensando la práctica docente y qué se busca realmente en términos de aprendizaje.

Camors destacó dos dimensiones acerca de las aulas híbridas: por un lado, “el hecho de que aquellos estudiantes que no tienen posibilidades de conexión puedan asistir a las clases y no ser excluidos del sistema”; y por otro lado, el hecho de que la implementación de este modelo implicará “equipar tecnológicamente y preparar a los equipos docentes y no docentes para el funcionamiento de este nuevo sistema”.

La secretaria académica de la UNaM indicó que el modelo de aulas híbridas no se implementará inmediatamente, sino que desde la Universidad se analizará cuáles son las materias que requieren presencialidad dentro de los planes de estudio de cada carrera y cuáles podrían mantenerse en la virtualidad, a fin de evitar que colapsen los sistemas de comunicación.

El Plan de virtualización de la educación superior es un programa que se lanzó hace pocos días en los medios nacionales, pero todavía no llegó la resolución a las universidades; por este motivo, aún no hay una fecha prevista de implementación.

Finalmente, Camors aclaró que desde Nación se anticipó que los ejes priorizados en la distribución presupuestaria serán: equipamiento, apoyo técnico, formación docente y formación para el acompañamiento o lo que se denomina “tutorías pares”.

Plan de Virtualización de la Educación Superior II

Este lunes el Ministerio de Educación de la Nación presentó el Plan de Virtualización de la Educación Superior II (PlanVES II), una iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias para dotar a las instituciones universitarias de recursos que permitan fortalecer los espacios de formación presencial y remota y el desarrollo y puesta en marcha de Aulas Híbridas.

La propuesta prevé una inversión de 1.500 millones de pesos e implica el fortalecimiento del software y hardware necesario para dar respuesta a las adecuaciones requeridas en la virtualización de la enseñanza. El PlanVES II es una continuación del programa impulsado en 2020 con el que Universidades de todo el país pudieron realizar importantes avances en materia de virtualización de sus clases.

Las aulas híbridas permiten el dictado de clases presenciales y virtuales al mismo tiempo y facilitan el material grabado para su permanente consulta; esto se suma a una serie de recursos educativos digitales que están a disposición del alumnado y facilitan la interacción con profesores y ayudantes de cátedra.

