Habló el comerciante arrastrado por el auto del ministro de Salud de Formosa: “Es la ciudad del miedo”

El comerciante de Formosa que fue arrastrado por el auto oficial del ministro de Salud de Formosa.

Pablo Siddig, referente de Comerciantes Unidos Formoseños, contó cómo fue la difícil situación que vivió este lunes luego que el ministro de Salud de la provincia norteña, Aníbal Gómez, avanzó con su auto y terminó arrastrándolo unos metros sobre el capó.

“Yo pegué el salto cuando vi que no iba a frenar“, indicó el hombre que lleva una década viviendo en Formosa. Según explicó, “si no saltaba el auto me arrastraba“.

“Hace un año y medio que no podemos trabajar. Hace un año y medio que nos tienen en fase uno. La gente no sale porque te llevan la moto, el auto, la bici. Cuando te dejan abrir no hay gente. Le están haciendo una guerra fría al sector económico“, aseguró el comerciante, que remarcó que en su caso vive de créditos y que ya tiene 9 millones de pesos de deuda con los bancos.

Siddig afirmó que este lunes, luego del video que se viralizó donde se los veía reclamando ante el Gobierno provincial, se enteró que uno de los comerciantes fue detenido. “Yo no sé si me van a llevar detenido, pero creo que tengo también pedido de captura por agresión y amenazas“, indicó.

“La estrategia política es dar miedo al ciudadano. El 97% depende del Estado con sueldos estatales y planes. Los sueldos estatales son miseria. Si no te gusta te vas de la provincia”, lamentó el comerciante, que aseguró que presentó una denuncia contra el ministro Gómez.

“Hoy mi vida corre peligro. Acá es la ciudad del miedo, juegan con tu vida y te amenazan literal”, cerró el hombre.

#LaRegion Formosa: embarazadas se esconden en el monte para evitar que la policía se lleve a sus bebés https://t.co/3O90R8gguo pic.twitter.com/CwEy3fyVPZ — misionesonline.net (@misionesonline) March 12, 2021

Fuente: Radio Mitre

