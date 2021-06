El vicegobernador de la provincia Carlos Arce, destacó que, “Misiones fue vista positivamente por todo el país”. Y agregó que, “también hay que destacar el comportamiento de la sociedad misionera. Que ha respetado muy bien los protocolos”.

En referencia a los protocolos y a la forma en la que se vivió el día de elecciones en toda la provincia, el funcionario aseguró, que “esto ha sido una de las varias actividades que tiene el gobierno de la provincia en marcha, evitar que las elecciones fueran una fuente de contagio”.

Arce también destacó el trabajo realizado por todos los actores responsables de organizar todos los protocolos para que se realice la elección legislativa 2021, “el tribunal electoral junto con el gobierno de la provincia, el ministerio de salud y el ministerio de gobierno han tenido un planeamiento importante que esto ya viene de hace rato”.

Por otra parte, aseguró que “siempre se monitorizamos más o menos 10 o 15 día después de la actividad. Pero por lo que se vio no hubo algún riesgo mayor que cualquier otra actividad. Lo que siempre decimos, que lo que tiene mayor riesgo es aquello que no se ve, que no se visualiza, por eso cuando se reabren las actividades en bares y restaurantes eso se visualiza”, y aseguró que “los problemas son las reuniones sociales o familiares en las cuales no se respetan los protocolos, esos son los lugares de mayor riesgo”.

También reconoció que la provincia tiene “muchos internados, pero no en terapia intensiva, son internados con tratamiento, esto es lo lógico. Nosotros vamos viendo un crecimiento amesetado del contagio. Vemos que hay un mayor porcentaje de internados”.

También aseguró que, en referencia a la edad de los internados, en la provincia ocurre, “algo parecido a la nación, los internados son más jóvenes que lo que teníamos en una primera etapa”.

La recomendación es continuar cuidándose y asistir a vacunarse

Y agregó que, “es por eso que insto, como siempre, a cumplir los protocolos, seguimos teniendo una capacidad sanitaria para atender a todos, los internados, pero esto no quiere decir que la gente se relaje. Por eso continuamos con la vacunación”.

Arce recordó que a los mayores de 50 años, “ya estamos vacunando sin que tengan que sacar turnos. Lo principal es que se sigan con los protocoles, y que la gente se vacune. Entonces salimos a buscar la gente que no tiene la posibilidad de acceder a una página. Tenemos vacunas y capacidad para seguir vacunando”.

