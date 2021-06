Caída mundial de Internet: medios de comunicación, redes sociales y sitios de gobierno se vieron afectados tras una falla en un servidor

El origen del problema radicaría en Fastly, según admitió la propia compañía, quien suministra servicios de Internet.

Gran parte de las páginas webs y plataformas conocidas a nivel mundial registraron una importante caída en las últimas horas, informó AFP. Aunque se sospecha de ciberataques, el problema radicaría en una falla en la empresa que suministra servicios informáticos.

Las webs de medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo se volvieron inaccesibles la mañana de este martes. Lo mismo sucedió con las páginas de la Casa Blanca y el gobierno de Reino Unido.

Plataformas como Twitch, Spotify y otras que prestan servicios On Demand de series y películas también tuvieron caídas en su servicio debido a esta falla.

EL PROBLEMA

Down Detector, una web especializada en la detección de este tipo de fallos, explicó que había «una avería de gran envergadura en Fastly», cuyo portal tampoco se podía consultar. Rápidamente la empresa que presta servicios informáticos hizo saber que había «identificado» el problema y que estaba «trabajando para encontrar una solución».

Fastly es una red de distribución de contenidos, es decir que ofrece servidores para para colocar copias locales de determinados contenidos más cerca del usuario a fin de acelerar su acceso.

Según dio a conocer la empresa, el fallo registrado hoy fue a nivel general, por lo que el aviso «rendimiento limitado» fue visible en toda compañía que utilice sus servicios.

Fuente: AFP

