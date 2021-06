Alberto Fernández manifestó que el Gobierno nacional está preocupado por el avance del coronavirus en el interior del país

«Estamos preocupados por la voracidad tremenda del coronavirus en el interior», sostuvo el presidente. El Presidente expresó la preocupación del gobierno nacional y consideró que «la vacuna ayuda mucho, pero no hace todo». Fue al anunciar en Mercedes una inversión de $77.200 millones para generar 30.000 lotes con servicios para la construcción de viviendas.

«La pandemia está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo», dijo el mandatario. Aseguró además que analizan medidas para hacer que «la nueva cepa de la India no entre en la Argentina y no nos arruine todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora».

El Presidente formuló estas declaracionestras anunciar en la ciudad bonaerense de Mercedes una inversión total de 77.200 millones de pesos para avanzar en obras de infraestructura para generar 30.000 lotes con servicios y en 11.800 créditos para la construcción de la primera casa en esos terrenos para familias de todo el país.

Fernández sostuvo que «hace falta de provincias que nos acompañen en la búsqueda de tierras y municipios que nos ayuden a urbanizarlos, construir calles y cloacas».

