A dos meses de su intento de homicidio, Manuel Sánchez manifestó: “Le preguntaría a Santiago Negrete por qué lo hizo”

Luego de casi dos meses de aquel 13 de abril, en el cual Manuel Sánchez fue atacado salvajemente por Santiago Negrete, en exclusivo para Misiones Online, el joven de 19 años reveló detalles de aquella trágica noche.

Manuel Sánchez se recupera favorablemente luego del ataque por parte de Santiago Negrete, luego de haber sido operado dos veces, una de urgencia al momento del ataque para poder parar el sangrado y salvar su vida debido a la considerable herida que tenía en su pulmón y, semanas pasadas de esto, fue intervenido quirúrgicamente para poder extraerle los resto de la bala que habían quedado alojados en su cráneo.

“Por suerte estoy mucho mejor que los primeros días, mejoré muchísimo, pero no puedo decir que estoy bien por completo”.

Manu desde el momento del ataque hasta hace pocos días solamente podía alimentarse con líquidos, debido a las heridas considerables que tenía en su mandíbula. “Empecé a masticar un poco mejor, alimentos más sólidos”.

Manuel Sánchez es un jovencito estudiante de ingeniería, con muchos sueños que cumplir y, con la idea de estudiar y recibirse en el Instituto Balseiro, ubicado en Bariloche, Rio Negro. “Sigo con la idea de continuar con la carrera de ingeniería, quiero seguir por ese camino”.

Los hechos del caso se remiten a la madrugada del 13 de abril. Manuel, como cualquier noche, se encontraba en la casa de su novia. “Llegue temprano para cenar, entre las 7 y las 8 de la noche. Dependiendo del día y el posicionamiento del auto agarraba a veces la Avenida Ituzaingo y otras tantas Chacabuco”.

Transcurrido un lapso desde la casa de su novia, en inmediaciones al colegio San Arnoldo Janssen, se topa con Santiago Negrete. “Santiago me hizo señas al costado de la calle, me levanto las manos y en ese momento pare para ver quién era y lo reconocí a él y se subió, me pidió que lo acercara a la casa”.

Los jóvenes mantenían una relación cercana desde hacía un largo tiempo. “No sé si lo consideraba un amigo, pero si teníamos una muy buena relación, bastante cercana últimamente. Nos conocíamos hace tiempo, nos llevábamos muy bien, nunca tuvimos ningún problema”.

En cuanto al motivo del ataque, Manuel comentó desconocer el mismo. “La verdad desconozco el motivo del ataque, hasta el día de hoy no entiendo el motivo y el por qué. Sinceramente nunca me habría esperado esa reacción por parte de él”.

En el trayecto desde el momento en que Manu lo auxilia a Santiago mantuvieron una conversación normal, cotidiana, entre personas cercanas. “Íbamos hablando cosas normales, como le iba en la facultad, como estaba el, nada más que eso”.

Sánchez sufrió dos disparos, el primero de ellos rebota en una parte de su cráneo y sale despedido por la ventanilla. “Al momento del primer disparo no entendía que estaba pasando, sentí un golpe fuerte hasta que vi que tenía un arma, no me lo esperaba”.

Luego, el segundo disparo ingreso por el sector derecho de la mandíbula, recorriendo gran parte de su rostro hasta quedarse alojada en el sector izquierdo de su boca. Una bala calibre 22 al momento de ingresar en alguna parte del cuerpo se despedaza, dejando algunas pequeñas partecitas por el camino, hasta quedarse finalmente alojada en alguna parte.

“Cuando chocamos con el auto, salgo corriendo tratando de escapar hasta que en un momento quedo inconsciente. No recuerdo mucho del tema, lo único que intentaba era escapar desesperado, quede inconsciente y es ahí cuando llega Iris”.

Iris Velázquez, es la enfermera que aquella madrugada salvó la vida de Manuel, la heroína que no pensó ni un segundo en que estaba arriesgando su vida, lo hizo sin miedo alguno, todo con tal de salvar la vida del jovencito. Un ángel de la guarda, quien le devolvió el hijo a su madre, según propias palabras de Monica Pelinski, madre de Sánchez.

“Iris es una heroína, es mi ángel de la guarda, quien me devolvió la vida, le voy a estar eternamente agradecido” hizo referencia Manuel.

El pasado 30 de abril, 17 días pasados del ataque de Santiago Negrete, Manuel Sánchez fue intervenido quirúrgicamente para poder extraerle los restos de la bala calibre 22 que tenía alojada en su rostro. “A las dos semanas más o menos de salir del hospital, me operaron para extraerme la bala que me había quedado en la cabeza. Me tuvieron que cerrar la mandíbula y extraerme la bala y arreglarme un poco el hueso que tenía roto abajo del ojo. Siento dolores en la mandíbula, no puedo abrir completamente. Estoy haciendo rehabilitación de la mandíbula, del ojo, de todo tipo”.

El jovencito aun no puede continuar con su vida normal, mas allá de que evoluciona favorablemente a medida que transcurren los días. “Todavía no puedo salir, estoy en mi casa, no me muevo de ahí”.

Santiago Negrete desde el momento del ataque, en el cual fue detenido por la Policía de Misiones, fue alojado en la Comisaria 3ra, y desde allí no volvió a salir de dicho lugar. “Si me preguntan por Santiago, no le deseo el mal a nadie, no tengo nada en contra de nadie, solo espero que la justicia actué de la mejor manera y que todo se resuelva lo más pronto posible. Sinceramente no pienso mucho en eso, no le tengo bronca”.

“Lo único que le preguntaría a Santiago es porque hizo lo que hizo”.

Manuel, sin desesperarse, solo desea continuar con su vida normalmente. “Espero salir tranquilo de mi casa, estoy haciendo rehabilitaciones físicas y además, voy al psicólogo, espero pronto empezar a salir y recuperarme bien”.

Comentó que le sorprendió mucho al escuchar la entrevista a Iris Velázquez, exclusiva de este medio. “Me sorprendió al ver la entrevista a Iris, las cosas que ella contaba”.

Por último, en cuanto a la gente cercana a Negrete comentó que, en un primer momento se comunicaron con sus padres, pero todo quedo allí. “Yo no tuve contacto con la familia de Santiago, mis padres en un primer momento hablaron con la familia de él, pero solamente los primeros días. Yo no estuve en contacto con ellos”.

