El reelecto diputado Ariel Pianesi se mostró conforme con el resultado electoral del domingo de Juntos por el Cambio

El dirigente radical integrante del Frente Juntos por el Cambio y diputado provincial reelecto Ariel Pianesi se mostró conforme con el resultado electoral obtenido el domingo y optimista respecto a un futuro de crecimiento de la fuerza política que representa, posicionándose como una alternativa en base a los resultados en localidades donde se notó un importante crecimiento respecto a la elección anterior, sobre todo donde se renovaban los Concejos Deliberante.

Ariel Pianesi – FM Show

Admitió el diputado que al principio de la campaña las estimaciones eran más bajas y adjudico el crecimiento a una semana de campaña muy buena “donde logramos trasmitir lo que sentíamos, lo que pensábamos, el acompañamiento de la gente se sintió. Los últimos días previos al domingo veníamos advirtiendo que tendríamos un resultado mejor porque se sentía, uno más o menos se da cuenta, en la redes el teléfono los recorridos donde la gente se manifiesta”, comentó en diálogo con FM Show.

“Estamos conformes, creo que hicimos una muy buena elección en concejales y tuvimos resultados muy buenos, no solo en las ciudades más grandes sino también en municipios más chicos y nos motiva mucho para adelante. Ayer los misioneros nos eligieron definitivamente como la oposición al Gobierno de la provincia, de acá para adelante queda trabajar mucho desde ese rol opositor y trabajando para ser una alternativa”.

Agregó que consiguieron buenos resultados en Candelaria, Concepción de la Sierra, Urquiza, en Jardín América con 39 por ciento, “hay municipios en los que anduvimos muy bien tuvimos mucho acompañamiento, no solamente en los grandes, parece que Juntos por el Cambio (JC) empieza a penetrar un poco más allá de las zonas más urbanizadas. Por ejemplo en San Vicente donde siempre hubo una fuerte influencia del PAyS y la Renovación, se conforma que Rene Prost de JC ingresa al Concejo Deliberante, lo mismo en Aristóbulo del Valle con Agustina Basile, hay municipios donde había una cierta polarización y JC empieza a tomar fuerza en Ruta 14”.

Sobre la ciudad de Posadas indicó que a su criterio el intendente tiene un Concejo Deliberante equilibrado, “hay muchas decisiones en las que tiene que participar el legislativo y eso obliga a que se tenga que sentar con las demás fuerzas políticas a debatir y planteamos mucho esto en la campaña, la oposición necesitaba tener un acompañamiento fuerte para poder mantener la representación que tiene sino volveríamos a las mayorías automáticas y eso no es sano para el sistema político”.

Sostuvo Pianesi que el resultado electoral de JC no tiene que ver con la cantidad de sub lemas presentados, “fue porque la gente nos votó, porque nos acompañó, la Ley de Lemas es la ley vigente, son las reglas del juego, no podemos no presentar sub lemas si es el sistema electoral vigente, si no presentamos varios sub lemas no tendríamos posibilidades de competir con las otras fuerzas políticas”.

