Ocurrió esta madrugada, sobre la calle España, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Zona Centro sorprendió a un joven de 24 años en pleno robo y fue detenido en Posadas.



La Policía de Misiones fue alertada mediante el Centro Integral de Operaciones (CIO-911), donde informaron que un sospechoso había ingresado a una propiedad privada con intenciones de llevarse objetos.

Rápidamente, una comisión fue hasta el lugar y sorprendió al joven que fue detenido y trasladado a sede policial, donde será puesto a disposición de la Justicia.

Tras robo de inodoros en la EPET de Eldorado debieron suspender las clases para las mujeres en el turno tarde

La EPET N°54 ubicada en el kilómetro 2 sobre la avenida San Martín de Eldorado sufrió un gran perjuicio tras el robo de dos inodoros del baño femenino y uno del masculino lo que derivó en la suspensión de las clases en el turno tarde para las mujeres que acuden a la institución.

Los robos se registraron la noche del martes y la madrugada del miércoles. En esa ocasión, malvivientes ingresaron a los baños de la escuela y robaron los mencionados inodoros. Sin embargo, no conformes con el botín, volvieron el jueves a la madrugada para llevarse el último sanitario que quedaba en el baño femenino.

La directora de la EPET, Andrea Jara, en comunicación con Radio Stop contó que tras ese hecho “no nos queda otra que suspender las clases para las chicas porque el baño está deteriorado”.

Además resaltó que los ladrones acudieron con un objetivo claro ya que “vinieron con herramientas necesarias para robar los inodoros”.

“En principio hoy y mañana no habría clases presenciales para las chicas, pero si la semana que viene no está solucionado esto continuaremos con la medida”. La directora además añadió que “las clases están divididas entre varones por la mañana y las mujeres por la tarde, al baño de los chicos les quedó dos inodoros por lo que podrán continuar pero a las chicas no les quedó nada”.

