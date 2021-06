Mundo Boca: Riquelme habló sobre la salida de Tevez

Juan Román Riquelme habló tras la salida de Carlitos Tevez de Boca y apuntó: “en los últimos partidos le empezó a costar”.

El gran ídolo de Boca habló luego de no estar presente en la conferencia de prensa en la que Carlos Tévez hizo oficial su salida del club. El futbolista estuvo acompañado por el presidente del club, Jorge Ameal. Riquelme señaló que al Apache “le está pasando lo lógico: el paso del tiempo”. En ese sentido, comentó que se mostró “contento de verlo jugar” el último año y medio.

“Carlos dijo que deja de jugar y no hay nada que hacer. Pero por lo menos lo vimos jugar un año y medio más. Por eso, estamos contentos”, expuso.

“Cuando llegamos al club (después de ganar las elecciones) todos pensaban que lo íbamos a echar. Pero nosotros estábamos convencidos de que él nos iba a ayudar y nos ayudó”, sostuvo mostrándose a favor de Carlitos.

El vicepresidente de Boca contó que “en el primer torneo lo hizo muy bien y ahora le está pasando eso, que es lo único que no podemos arreglar. El tiempo que nos pasa a todos. Ya tiene 37 años y dio todo lo que podía dar”.

Finalmente Román señaló: “ya en los últimos partidos le empezó a costar mucho. Ahora ha tomado esta decisión y hay que apoyarlo. Eso es lo que tenemos que hacer”.

Las palabras de Carlitos

Carlitos se quebró al despedirse de Boca y no descartó el retiro: “No puedo dar nada más”.

Con esta conferencia, El Apache le puso punto final a su carrera en el Xeneize. Fueron 279 partidos, 94 goles y 11 títulos repartidos en tres gloriosos ciclos. Hoy, a los 37 años, entiende que es el momento para descansar y estar con su familia: “Al club no puedo darle más. Se me hace difícil decirlo, pero no seguiré en Boca”.

En esa línea, emocionado, expresó: “pensé que nunca iba a llegar este momento. Estoy contento con la decisión que tomo porque no tengo nada más para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz. Boca me necesitaba al 120% y no estoy preparado para eso. Todos en mi familia son bosteros y no puedo mentirles”.

Hablar de su mujer, sus hijas, hermanos, padre y madre lo emocionó. Con firmeza y sentimientos encontrados no frenó su discurso: “no pude ni hacer el duelo por la muerte de mi papá. Agradezco a la dirigencia y al cuerpo técnico. También a mis compañeros. A todos”.

“La gente me pedía que esperara hasta diciembre, que aguantara a que los hinchas pudieran volver a la cancha. Pero no puedo esperar. Mi satisfacción es quedarme con la última vez que nos vimos, con Maradona en la cancha. Mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón”, culminó con lágrimas en su rostro.

