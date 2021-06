Maltrato animal en Posadas: piden colaboración urgente para un cachorro de 5 meses

Un nuevo caso de maltrato animal se viralizó en las redes, un cachorro de apenas 5 meses ya conoció la maldad del ser humano, la indiferencia y el abandono. Este pequeño necesita urgente atención veterinaria y un lugar donde pueda recuperarse, ya que quienes son sus dueños lo dejaron en la calle luego de que enfermó.

Una rescatista hizo el pedido en las redes y es quien fue el ángel salvador para este cachorro.

“Amigos..otro nuevo caso de maltrato este bebé tiene apenas 5 meses aprox. Está muriendo lentamente ya no come y hace caca con sangre, necesita atención veterinaria ¡URGENTE!!! Quiero aclarar que NO tiene TRÁNSITO y lastimosamente va a tener que estar en la casa donde lo maltratan y no lo cuidan, bajo mi supervisión. Lo largaron a la calle porque se enfermó , lo ideal es sacarlo de ahí.

Yo estoy desbordada de animales en casa y económicamente también.. ya no tengo más espacio físico…ya tiene entrada en la vete para está tarde.

El necesita de ustedes para ponerse bien”

La joven solicita colaboración para cubrir los gastos de atención veterinaria y el alimento que necesitará el pequeño para poder recuperarse.

Una vez recuperado será castrado y dado en adopción.

Quienes desean colaborar pueden comunicarse al 3765037594 Leticia Daniela Avalos

“Será atendido hoy a la tarde en Guau Vet, así que también el que quiera puede dejar su granito puede hacerlo en la veterinaria, una vez tenga su diagnóstico voy a estar actualizando su caso”, expresó la rescatista en el posteo.

E.B.-EP