La Selección argentina de Lionel Messi buscará ante Chile llegar a la cima de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

La pelota nuevamente volverá a rodar en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tras la postergación de las quinta y sexta fecha, la selección argentina tendrá un duro compromiso esta noche, desde las 21, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Su contrincante será Chile, entidad que tendrá el debut del entrenador uruguayo Martín Lasarte y que llega convulsionada tras el positivo de Arturo Vidal, una de sus principales figuras. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y televisarán TyC Sports y TV Pública.

Desde hace algunos días que el conjunto comandado por Lionel Scaloni se encuentra dentro de una estricta burbuja diseñada en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza. Tanto los futbolistas como los integrantes del cuerpo técnico no mantienen ningún contacto físico con personas del exterior y duermen en motorhomes especialmente acondicionadas. Los únicos deportistas de la Albiceleste que ya están vacunados son Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Juan Musso y Nahuel Molina.

Tras cuatro compromisos, el conjunto nacional ostenta 10 unidades y es el único escolta del líder Brasil, que comanda las acciones con puntaje ideal. El capitán Lionel Messi, quien aún no hizo oficial su futuro -todo hace indicar que renovará su vínculo con Barcelona- es la gran esperanza del plantel.

“Chile es una grandísima selección, con muy buenos jugadores. Si bien tienen técnico nuevo (el uruguayo Martín Lasarte) y no tuvo muchos partidos, Chile tiene una base de experiencia con chicos nuevos que ya se incorporaron, hubo recambio. Es una selección en crecimiento y en preparación, muy competitiva”, manifestó la Pulga en la previa.

Messi, capitán de la Selección Argentina

Lionel Scaloni confirmó el equipo con algunas sorpresas y bajas de peso, ya que no podrá contar con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero, entre otros. “Tengo que recalcar que tanto Franco (Armani) como Gonzalo (Montiel) no pueden viajar porque sus PCR siguen dando positivo y el gobierno de Santiago del Estero en este caso no permiten ingresar a personas dando PCR positivo”, advirtió el DT en conferencia de prensa.

Ante este escenario, se le abrió la chance de ser el arquero titular a Emiliano Martínez. Dibu, de 28 años, surgió de las inferiores de Independiente de Avellaneda pero fue adquirido por el Arsenal de Inglaterra en el 2009. Actualmente está en el Aston Villa y viene de ser uno de los porteros más destacados de la Premier League. Le ganó la pulseada a Agustín Marchesín (Porto) y Juan Musso (Udinese).

En lugar del lateral derecho de River Plate estará el ex Estudiantes de la Plata Juan Foyth, futbolista que en las últimas semanas fue clave para que Villarreal de España salga campeón de la Europa League venciendo en la final al Manchester United. “Juan creció mucho a nivel ofensivo y defensivo. Jugó de tercer central en Villarreal y de lateral falso. Sube con criterio, es interesante. Vamos a ir valorando en base al rival y cómo se distribuya. Nos da bastantes maneras de defender, es interesante. No estuvo en los últimos partidos pero confiamos en él”, comentó Scaloni.

La otra fuerte decisión que tomó el entrenador fue la de darle la oportunidad de mostrarse a Cristian Cuti Romero, marcador central de 23 años surgido de Belgrano de Córdoba. Tras su destacado paso por Genoa, el defensor fue adquirido por Juventus y cedido a préstamo en Atalanta, donde tuvo una brillante actuación, lo que le valió ganar el premio al mejor defensor de la Serie A.

“Cristian hizo una temporada muy buena y no pudo estar con nosotros en la anterior fecha porque se suspendió. Nos hubiera gustado que tuviera algún amistoso o más entrenamientos pero lo vimos y nos dejó conformes. Es el momento de que juegue y demuestre. Fue elegido mejor central de la Serie A y creemos que es acertado. Tiene toda nuestra confianza y es un chico espectacular. Tiene todas las condiciones para estar muchos años acá”, lo elogió el DT.

Arriba no estará el Kun Agüero, el último a sumarse a los entrenamientos debido a que disputó la final de la Champions League y luego viajó a Barcelona para firmar por dos años con el club español. ¿El tridente? Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

Aunque el historial favorece a Argentina, en la Albiceleste aún siguen latentes las dos finales perdidas ante Chile: la Copa América 2015 y la Copa América Centenario de 2016. La visita llega con Lasarte como reemplazante de Reinaldo Rueda y convulsionado tras el positivo de Arturo Vidal, su principal estrella. La Roja, con cuatro unidades, hoy se encuentra fuera de los puestos que otorgan un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Selección argentina selección argentina

El entrenador, que sorprendió con la convocatoria del delantero inglés Ben Brereton y apostó por algunos históricos, como Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel y Alexis Sánchez, sostuvo que “Messi requiere una atención especial” y que “trataremos de conseguir los tres puntos”.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristián Romero, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aranguiz, Erick Pulgar, César Pinares; Jean Meneses, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Hora: 21

Televisación: TyC Sports y TV Pública

