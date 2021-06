Elecciones 2021: Passalacqua pidió votar a la Renovación «para seguir acompañando el esfuerzo en el cuidado de los misioneros»

El diputado provincial y actual vicepresidente de la Cámara de Representantes de Misiones se refirió a la lista que ofrece el espacio oficialista, de cara a las elecciones legislativas del domingo. Ponderó a Cesino y Rojas Decut como genuinos representantes de la salud y la educación, “que representan los dos pies que necesita la provincia para seguir caminando”.

Desde que completó su mandato como gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua mantiene la dinámica de seguir recorriendo municipios, visitando emprendedores y metiéndose en la Misiones profunda, para conocer de primera mano, las demandas y el esfuerzo que hace el pueblo misionero, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

La actividad aumentó mucho más en la campaña electoral, lo que le permite a Passalacqua brindar un panorama de cómo impactó la gestión de Oscar Herrera Ahuad y compañía en tiempos tan complejos por el coronavirus y lo que más pide la ciudadanía cuando se acercan los políticos.

“Esta es una campaña llena de aprendizaje. Mucho territorio. Antes uno podía juntar 100 o 200 personas y ahora tenés que ir a grupitos de 5 o 6 y el trabajo se multiplica. Pero el esfuerzo vale la pena y la democracia lo merece. Uno defiende los colores de la camiseta de uno, pero la transmisión del mensaje se ha vuelto más sintético y hasta inclusive más claro. Muchas redes sociales, es una campaña híbrida como en la educación, porque hay parte presencial y parte en redes. Una campaña extraña”, resumió Passalacqua.

“Encima que vamos a hacer la primera provincia que va a tener comicios, es como que todos nos están observando”, opinó.

Al momento de marcar las necesidades que tiene la población, el ex gobernador fue muy concreto: “Lo que la gente pide es ser cuidada. Eso significa una matriz abierta porque es el cuidado a no perder el trabajo, a no perder tantas cosas, pero sobre todo el cuidado de esta peste maldita que hoy nos sacude que es imposible evitar la conversación en cada momento. Es un tema que atraviesa a toda la sociedad y el cuidado que nos pide la ciudadanía, es centralmente es sobre el tema de la pandemia”.

En una entrevista en Misiones Online TV, Passalacqua enfatizó tener “la certeza de que el gobierno lo ha hecho muy bien. La gente colaboró muchísimo sino esto sería imposible. Siempre está el desacatado y el estúpido, estúpida que hace fiestas clandestinas y se juntan entre 20 para ver un partido de la Libertadores y que son cosas que parecen ingenuas pero que son bombas biológicas”.

Aclaró que “más allá de ese pequeño sector, el grueso de la población respeta, se comporta como es debido, usa el barbijo, el alcohol en gel y todas estas cosas elementales, si las sostenemos, vamos a seguir con estos indicadores que son, dentro de lo horrible que es la pandemia, son indicadores excepcionales. Somos la provincia que menos infectados tiene cada 100 mil habitantes en todo el país. La de más baja mortalidad. Dentro de la tragedia, podemos mostrar que es un gobierno que se ocupó, junto a un grupo de enfermeros, médicos, policías y tanta gente que colabora para que esto ocurra”.

Primero Misiones

Además de escuchar los reclamos, sugerencias y pedidos, Hugo Passalacqua llevó el mensaje que baja el Frente Renovador para esta campaña electoral. “Es Primero Misiones, sí. Nosotros cerramos nuestro slogan con la frase Primero Misiones, porque lo sentimos así desde que comenzó la Renovación. Nos apartamos de los grandes esquemas nacionales porque Buenos Aires sólo trae amarguras como decía Artigas”.

Explicó que “el ingeniero Rovira fue el ideólogo, el que creó este espacio provincialista de hacer un lugar común donde los misioneros nos encontremos. Primero Misiones en todo sentido, una especie de soberanía sobre tu propio destino. Tener las riendas del destino en las manos del pueblo de Misiones. No que te llamen por teléfono desde el Puerto de Buenos Aires y te digan lo que tenés que hacer”.

“Eso permitió que hagamos muchas cosas en los últimos 15 años y que hoy casi no lo podemos mostrar porque estamos consumidos en el cuidado del hoy. Pero tenemos una economía que está abierta, que funciona, no es lo ideal porque el mundo se ha deprimido en términos económicos, pero es una provincia que ha sufrido pocos daños con respecto a otras provincias y a la vez hemos mantenido un cuidado estricto sobre la salud ciudadana”, remarcó Passalacqua.

“La salud pública ha funcionado muy bien, es una inversión de 15 años. Nadie inaugura hospitales en estos momentos en la Argentina, nadie inaugura nada. Misiones es tal vez la única provincia, producto del fervor de su gente trabajadora, de meterle siempre para adelante”, subrayó.

La lista de la Renovación

Passalacqua hizo una observación muy puntal acerca de la lista que presenta el oficialismo, para renovar bancas en la Legislatura provincial. “Es la única lista que tiene a un médico al frente de los candidatos a diputados provinciales. Pero no es solamente el médico cirujano Martín Cesino, que es un hombre formado en la Salud Pública, que tuvo a su comando la red de traslados que es ejemplo nacional y nos copian otras provincias, sino que en el segundo lugar va Sonia Rojas Decut que es una persona que también me enseña. De ella solamente aprendes, porque tiene una formación intelectual elevadísima y una sensibilidad social muy particular. Combinación difícil de encontrar”.

“Los dos ejes principales que les interesa a los misioneros, que es la salud y la educación, están representadas en la lista de la renovación. Sin esos dos pies, es imposible que una provincia camine”, destacó.

Por último, invitó a la población a elegir el 6 de junio a los candidatos del Frente Renovador, “porque es una lista fantástica, la voy a votar con fervor, no por disciplina, sino con ganas, con energía, garra, mucha voluntad y pido con toda modestia, humildad y respeto a los misioneros que todavía están pensando su voto, que piense en todo lo que hicimos, que Misiones es la provincia que es ejemplo en el país. Faltan cosas, pero hay que darle energía a quien nos están gobernando porque no es una tarea simple estar en sus zapatos”.

D.G.-EP