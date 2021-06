El gobierno de Misiones subsidiará a gimnasios que entrenen a los jóvenes de la provincia. A través del Ministerio de Deportes, becarán con cupos de entrenamiento gratuito destinados a jóvenes de entre 12 y 17 años en gimnasios de la ciudad Posadas. También se trabajara de manera integral con áreas dependientes de la Salud, de la prevención de adicciones y generando actividades recreativas para la discapacidad en diferentes clubes deportivos.

El Programa de Becas para deportistas y gimnasios es impulsado por el Ministerio de Deportes del gobierno de Misiones y se ejecutará primero en Posadas y luego en toda la provincia. El objetivo es que que los jóvenes puedan entrenar con todos los elementos necesarios en pos de alcanzar sus metas.

Mariana Michels, propietaria del gimnasio Kinetic, señala que el Programa de Becas “ayuda a los gimnasios, a los propietarios, que pasaron muy mal con el tema de la pandemia el año pasado”.

Además, Michels destaca la relevancia de la iniciativa: “Este programa es importante para esos chicos y chicas deportistas que no tienen acceso a un gimnasio, que no tienen acceso a un profesional que les arme una rutina, a una nutricionista que les ayude con la alimentación. Ahora van a poder ir a un lugar que les brinde todo ese equipo de trabajo, y eso me parece fundamental”, concluyó la emprendedora.

Al respecto desde el gobierno indican que, “el desarrollo integral de los jóvenes de Misiones es una política pública provincial, contamos con un ministerio de Deportes y decenas de iniciativas que buscan incentivar y contener a los misioneros para que puedan adentrarse en la actividad física e incluso hacer carrera como deportistas de alto rendimiento”.

En principio se implementará este programa en Posadas, pero a la brevedad se busca que pueda expandir su alcance a todo el territorio provincial.

AV-CP+EP