Los menores que ocasionaron la muerte de un gendarme continúan privados de su libertad: “No fue una travesura, es un acto de vandalismo”, apuntó la querella

Tras la muerte de un gendarme debido a un acto de vandalismo, los menores que ocasionaron el siniestro continúan detenidos.

Continúan detenidos los adolescentes que provocaron la trágica muerte del gendarme en Garupá, la cual tuvo lugar el pasado 7 de mayo, sobre la autovía de la Ruta Nacional 12, a pocos metros del puente aéreo del barrio Villalonga Norte.

A partir de ese momento, adolescentes de entre 14 y 17 años fueron detenidos, debido a que se encuentran involucrados en la muerte de Fabio Marquina de 33 años, porque los mismos se habían instalado sobre el puente aéreo de dicho barrio a arrojar piedras a los automóviles y ello derivo en el trágico accidente que termino con la vida del gendarme.

Claudio Martínez, abogado de la familia víctima, en diálogo con Misiones online comentó que pudo tener acceso esta mañana al expediente y constituirse como querellante en la causa.

“Esta mañana nos vincularon al expediente, fuimos constituidos como querellantes. Pudimos tomar contacto con el expediente y fuimos haciendo algunos avances”.

Relató que lo que solicitó la fiscal concuerda bastante con su pedido, las testimoniales de los testigos y, la declaración de los menores que se encuentran detenidos. Además pidieron la filmación de las cámaras que están alrededor, como también lo hizo la fiscal.

“El proceso va lento, pero tiene pinta de que va por buen camino. Mañana y el día 8 de junio hay declaraciones testimoniales a partir de las 7 de la mañana. Hay bastantes personas que pueden ir a declarar y comentar que fue lo que vieron ese día”.

Las declaraciones testimoniales se le van a tomar a vecinos del barrio y, personas que estuvieron presentes en ese momento, entre ellos el conductor de la Duster y el Prisma y, la señora Cardozo, entre otros, pareja del fallecido.

“Los menores continúan detenidos y lo van a estar por bastante tiempo. Nosotros nos vamos a oponer en el caso de que haya un pedido de excarcelación”. Los adolescentes fueron citados a indagatoria pero, hicieron uso a su derecho de no declarar. “En algún momento lo van llamar de nuevo para que declaren y saber cuáles fueron los motivos.

“No fue una travesura, sino un acto de vandalismo”.

“Los menores tengo conocimiento que están imputados por homicidio culposo, pero off the record escuche que puede que se le impute por homicidio con dolo eventual, que es un poquito más grave. La idea es que continúen y esperen el juicio privados de su libertad”.

“Lastimosamente la gente tiene la idea de que porque es menor entra por una puerta y sale por la otra, pero en este caso es ejemplificador porque después de casi un mes ellos siguen privados de su libertad”.

Además, hizo referencia a que Camila Cardozo se tuvo que ir de donde estaba viviendo (Garupá) y volver a la Localidad de donde es oriunda. “Gente allegada a los chicos que ocasionaron el siniestro, parientes, vecinos y los otros menores que quedaron en libertad empezaron a hacer oídas, se acercaban con gritos, música, festejando la muerte de un gendarme. Esto hizo que ella tenga miedo por su seguridad y la de sus hijos y decidió mudarse a San Javier y vender su casa”.

“Por ahora ellos están imputados como homicidio culposo pero después de las declaraciones de estos días vamos a solicitar homicidio doloso o en su defecto homicidio con dolo eventual”.

El desgarrador relato de la mujer que vio morir a su pareja gendarme por culpa de vándalos que arrojaban piedras en la ruta 12 desde un puente peatonal en Garupá

La trágica situación se vivió el pasado viernes 7 de mayo, sobre la autovía de la Ruta Nacional 12 a pocos metros del puente aéreo del barrio Villalonga Norte, en Garupá. En el lugar, en horas de la noche, un automóvil Chevrolet Prisma conducido por un hombre de 49, impactó contra Fabio Ignacio Marquina de 33 años, lo que provocó que falleciera minutos después.

Por el hecho, cuatro menores de entre 14 y 17 años, fueron demorados ya que se investiga su participación en el suceso debido a que se encontraban en un puente aéreo arrojando piedras a los automovilistas.

Camila Cardozo, pareja del gendarme fallecido en Garupá esa trágica noche, rompió el silencio en exclusivo con Misiones Online y, relató la trágica muerte de su pareja a raíz de un acto de vandalismo por medio de un grupo de adolescentes que, tienen como entretenimiento arrojarle piedras desde el puente aéreo a los vehículos que transitan por la zona.

“Tenemos 3 hijos, uno de 9, otra de 7 y la mas chiquita de 4 años. Los dos omos gendarmes. Nos conocimos trabajando en la Escuela de Jesús María (Córdoba). Estuvimos un año en Mercedes Buenos Aires, luego volvimos a Córdoba y hace un año estábamos acá en Posadas”.

El día del fatal accidente, que le costó la vida a Fabio Marquina de 33 años, salieron a la ruta a comprar comida, ya que se habían ausentado toda la tarde de su casa debido a que estaban en un Camping festejando el cumpleaños de su hija del medio. “Nosotros ese día habíamos pasado el día en un Camping, porque era el cumpleaños de mi nena del medio. A la noche llegamos a casa, bajamos las cosas, estábamos con otros amigos más y decidimos ir a comprar comida y, salimos a la ruta”.

Relató que cuando iban pasando el puente aéreo del barrio Villalonga Norte, sienten un piedrazo en el auto y fue cuando Fabio Marquina detuvo el auto al costado de la ruta, se baja a ver qué fue lo que paso, en ese momento tiran otras piedras y, una de ellas impacta en el auto que venía atrás. “El auto ese pierde el control, yo estaba parada un poquito más adelante, el auto me esquiva a mí y lo atropella a Fabio. Mi nena estaba durmiendo en el auto. El no murió en el acto, yo corrí y grite y sentía que él seguía con vida, en eso justo pasa una ambulancia y lo llevan. A mí la noticia de su fallecimiento me llega a las 2 o 3 de la mañana”.

De las averiguaciones realizadas, se determinó que al menos cuatro jovencitos se encontraban arrojando piedras desde el puente aéreo en donde ocurrió el siniestro. Es por ello que tras un operativo los cuatro menores de entre 14 y 17 años fueron demorados en averiguación del hecho, aunque dos de ellos ya recuperaron la libertad, según señalaron a Misiones Online los vecinos. “Sé que los asesinos son 4 menores, sobre la causa busque una abogada y mañana vamos a ver eso”.

Camila, que también fue víctima del ataque de los vándalos el pasado viernes ya que, como se sabía desde un principio, se encontraba en el auto junto a Marquina y su hija menor. “Esto ya había ocurrido anteriormente porque varias personas me hablaron contando que eso se repetía todos los fines de semana, siempre estos adolescentes se juntaban a tirar piedras. Yo quiero que se haga justicia por mi marido, esto no puede quedar así, no es justo. El era un buen padre y responsable en su trabajo, estos jóvenes sabían bien que estaban haciendo, porque no fue una sola piedra”.

Dejo en claro que los adolescentes tiraban piedras por maldad, no tenían la intención de robar a los vehículos que se detenían sobre la ruta. “No solo tiraban piedras, sino también escombros por eso al auto de atrás le rompió el parabrisas y al conductor le golpeo la cara”.

Hizo alusión a que desde la Gendarmería le brindan todo su apoyo en esa difícil situación que le toca transitar. “La gente de la fuerza me apoyan en todo”.

Al consultarle cuales eran los sueños y objetivos que ellos como familia tenían a futuro respondió con mucho dolor y lágrimas en los ojos, al borde de quebrarse por completo: «hace poquito habíamos comprado la casita en Garupá, con mucho esfuerzo. Teníamos tantos planes, soñábamos con casarnos y arreglar la casa”.

Por último, comentó cual es la situación de sus hijos, cuando se enteraron del fallecimiento de su padre.” Mi nena mas chica me pregunta donde esta mi papa, cuando va a venir. La nena del medio es la que peor esta, llora a cada rato, pregunta por su papá y sabe que no va a volver. Voy a hacer todo para que se haga justicia”.

SH-EP