Las vacunas Soberana 02 y Abdala de Cuba llegarían a la Argentina en agosto

El embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, consideró que las vacunas Soberana y Abdala, desarrolladas por laboratorios de Cuba, «probablemente» lleguen en agosto a Argentina.

«Cuando en Cuba hayan vacunado al 70% de su población, que será en agosto, la vacuna cubana seguramente llegara a la Argentina«, sostuvo el diplomático en diálogo con Radio con Vos.

En ese sentido, Ilarregui comentó que la reunión que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mantuvieron días atrás en La Habana, en el marco de la visita de las funcionarias argentinas realizaron a la nación caribeña, tuvo «un muy buen resultado».

«Se reunieron con las autoridades sanitarias y con el ministro de salud cubano y firmaron una carta de intención y una carta para la confidencialidad», completó el representante argentino en Cuba.

El embajador explicó que en Cuba las vacunas Soberana 02 y Abdala son las que se encuentran «más avanzadas», pero también están en desarrollo la Soberana01 y Soberana plus, un fármaco que «serviría como refuerzo para cualquier vacuna» y también para tratar pacientes con Covid-19 porque «disminuye muchísimo las neumonías bilaterales».

«En Cuba están vacunando en algo que se llama intervención sanitaria, que es como una fase 3 extendida y ya han llegado a 1 millón 140 mil vacunados» comentó Illaregui.

El embajador sostuvo que hasta la semana pasada, en Cuba se inoculó el 10% de la población y las autoridades locales esperan inmunizar en agosto al 70% de los habitantes de las isla más grande del Caribe.

Al ser consultado por el avance en materias de salud que se verifica en Cuba, el embajador explicó que en ese país tienen hecho «un trabajo base hace años» porque producen ocho de las 15 vacunas de su calendario, y además «crearon el fármaco del meningococo y de la hepatitis B».

«Cuba siempre fue ejemplo en algunas cosas, como en educación y salud indudablemente», remarcó.

Al respecto sostuvo que el presidente argentino Alberto Fernández plantea una «especie de integración en este tema» y eso «habla muy bien» de su gestión y agregó que «no es menor» que Argentina «demuestre independencia» en su conversación con el FMI porque trata con «todos los países del mundo».

Al ser consultado por la situación de Cuba, el embajador sostuvo que los ciudadanos del país «tienen un problema grande y es que han perdido» el 95% de sus ingresos en turismo debido a la pandemia, y en enero «han alcanzado la misma cantidad de contagios que en todo el 2020» debido a que «abrieron los aeropuertos».

«Ellos están preocupados, a pesar de tener una mortalidad bastante baja. Ayer tuvieron 8 fallecimientos y siempre están en el orden de los 1.100 casos diarios con la cepa sudafricana», explicó.

También comentó que tienen el deseo de ser «el primer país del mundo en vacunar al 100% de su población con su propia vacuna».

Por último, se refirió a la situación compleja que está atravesando Cuba con «balanzas comerciales deficitarias», sin el turismo que era el «mayor ingreso del país», ni los servicios sanitarios internacionales y las «trabas que puso el gobierno estadounidense de Donald Trump», quien eliminó el envío de dinero a la isla a través de empresas o sucursales que estén en manos cubanas.

«El bloqueo (de Estados Unidos) es algo muy antiguo desde el punto de vista político. No me gusta cómo te conducís políticamente, entonces no te dejo que desarrolles ninguna tarea económica», opinó.

Ilarregui consignó que en Cuba esperan para el año que viene «un boom de turismo» y calculan entre 2 millones y 2 millones 200 mil visitantes lleguen al país, especialmente «cuando se vea al pueblo vacunado».

«Es un país que esta con complicaciones económicas producidas por el bloqueo y ahondadas por la pandemia», sintetizó.

Argentina podría contar con una vacuna propia contra el Covid-19

En 2022 Argentina podría contar con una vacuna propia contra el Covid-19: se trata de una «vacuna diseñada, desarrollada y producida» en el país, a partir del desarrollo conjunto que están realizando el Conicet y la Universidad de San Martín (Unsam).

«Estamos desarrollando nuestras propias vacunas candidatas con el Conicet y con investigadores de la Unsam», afirmó Nicolini, en declaraciones a Radio del Plata, en las que aclaró que todavía falta «un tiempo más» para tener completado ese proceso, pero juzgó «posible que el año que viene contemos con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en la Argentina».

Resaltó el hecho de que el país no sólo esté «accediendo a las vacunas», sino que también sea «parte del proceso productivo».

En este sentido, puso como ejemplo la producción del principio activo de la Oxford-AstraZeneca en el marco del acuerdo bilateral con México y el desarrollo de la Sputnik VIDA en el laboratorio Richmond.

«Estamos trabajando con Sinopharm para poder desarrollarla acá», agregó Nicolini, quien regresó desde México y Cuba, adonde viajó la semana pasada junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para «entrar en contacto con los productores de AstraZeneca-Oxford en México» y «conocer los avances de las vacunas cubanas».

La funcionaria destacó la «colaboración y cooperación» del Gobierno mexicano de Andrés López Obrador y explicó: «Están adelantando algunos de los lotes que les corresponderían a ellos dada la situación epidemiológica que estamos atravesando en la Argentina».

El lunes por la mañana llegó al país una partida de 2.148.600 dosis en el marco de este acuerdo bilateral, lo que suma 17.631.945 dosis de vacunas de distintos orígenes en territorio argentino.

«La Argentina está dentro de los primeros 20 países del mundo en números de dosis recibidas y de personas vacunadas con una sola dosis», celebró Nicolini, quien, además, mencionó el interés del Gobierno en «apoyar el desarrollo productivo de las vacunas cubanas a través de (la provisión de) insumos estratégicos».

De las cinco vacunas que se están produciendo en la isla «las más avanzadas son la Soberana 2, la Soberana 2 plus y la Abdala», que ya están «en contacto» con la Anmat para «acceder a toda la información de las fases 1 y 2 y avanzar con los informes interinos de fase 3», detalló la funcionaria.

«Es muy importante que los países productores de vacunas no solo vacunen a sus ciudadanos, sino que puedan abastecer al resto de los países, lo cual lo estamos viendo de manera muy lenta y desigual», expresó Nicolini en las declaraciones que realizó .

Recordó que el presidente Alberto Fernández «había sido uno de los primeros» en el marco del G20, en marzo del año pasado, en «exhortar a los líderes de los diferentes países a que las vacunas sean un bien público de acceso gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo».

Fuente: Telam

SL-CP+EP