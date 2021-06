La Selección Argentina llegó a Santiago del Estero pensando en el partido ante Chile

Este miércoles a la noche, la Selección Argentina llegó a Santiago del Estero, con Messi a la cabeza, pensando en el partido ante Chile por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Este jueves a las 21:00, la Selección enfrentará a Chile en el estadio Único Ciudad de Madres en la provincia de Santiago del Estero. El conjunto Albiceleste ya está en Termas de Río Hondo concentrado con el objetivo de ganarle a los chilenos para quedar a un paso de clasificar al Mundial.

El plantel por diferentes motivos sufrió siete bajas: Alario, Agüero, Armani, Correa, Otamendi, Montiel y Nico González. Estos futbolistas se quedaron en el predio de Ezeiza.

“Estamos bien, pudimos entrenar y llegamos confiados, con una idea clara y sabiendo que el rival es difícil, complicado. Sabemos bien lo que tenemos que hacer, es lo que pensamos y lo vamos a plasmar en estos días de entrenamiento”, sostuvo el entrenador en la conferencia de prensa que realizó al término de la última práctica.

En ese sentido, añadió que “lo afrontamos como todos los partidos. Un encuentro tiene diferentes fases, en algunas podes estar continuamente, en otras el rival puede tener la iniciativa y que haya que defender, pero siempre con la idea de ser protagonistas. Chile es un rival de gran categoría, ha demostrado que tiene grandes jugadores. Hay que tener recaudos, pero nosotros queremos ganar y hacer nuestro partido”.

Con respecto a los casos positivos de Armani y Montiel, señaló que “en principio, tengo que recalcar que Franco (Armani) y Gonzalo (Montiel) no pueden viajar porque su PCR sigue dando positivo y el gobierno de Santiago no permite entrar con PCR positivo. Es una decisión muy difícil porque no pudimos contar hasta último momento con él y saber qué decisión tomar”.

En ese sentido, agregó que “ya lo hablé con Franco esta mañana y aunque no contagie ni tenga ningún tipo de riesgo, no puede entrar a Santiago”.

En cuanto a al puesto de arquero, Scaloni expuso que “hace rato que sabemos que era posible que le dé positivo a Franco y desde hace días entrenamos con Emiliano. Es una decisión que nos llevó para ese lado. Los arqueros son todos de gran nivel. Es evidente el nivel que tiene Emiliano y podía jugar. Hoy, creemos que es el que está mejor”.

Por otro lado, luego de hablar de las situaciones de Argentina y Colombia de albergar la Copa América, comentó que en el predio de Ezeiza “vamos a estar en nuestro predio, con recaudos, y ahora estamos ante una situación que no deja de ser alarmante y preocupante porque no es el lugar ideal”.

A su vez, con el tema de que la Copa se realizará en Brasil, Scaloni expresó: “los jugadores y técnicos podemos tener nuestra opinión, pero es evidente que no tenemos poder de decisión. El que no quiera ir a jugar, no será obligado y tiene todo su derecho, pero en ningún momento planteamos esta posibilidad. Hablamos entre nosotros, comentamos el tema y es una cosa que está ahí. Es algo que tenemos que afrontar”.

11 titular para enfrentar a Chile

Emiliano Martínez; Foyth, Cristian Romero, Martínez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Ocampos; Messi, Lautaro Martínez y Di María.

Probable formación de Chile

Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Tomás Alarcón o Pablo Galdames, Charles Aránguiz; Luis Jiménez; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.

FUENTE: TyC Sports.

