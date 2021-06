El segundo testeo de coronavirus del Kun Agüero dio negativo y llevó calma a la Selección

Lo confirmó su padre. El estudio inicial había arrojado un positivo y encendió las alarmas en la delegación de la delegación nacional.

El PCR al que se sometió el Kun Agüero confirmó que no tiene coronavirus y se apagaron así las luces de alarma que se habían encendido en el seno del plantel de la Selección que se concentra en el predio de la AFA en Ezeiza para los partidos con Chile y Colombia de las Eliminatorias Sudamericanas.

De la preocupación a la calma

Sergio Agüero dio hoy positivo de coronavirus en los testeos rápidos que se realizaron en el predio de la AFA en Ezeiza, en la previa del partido ante Chile por Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, y quedó aislado de manera preventiva a la espera del resultado del hisopado.

El Kun firmó contrato el lunes con Barcelona y viajó hacia Buenos Aires para sumarse al seleccionado. Hoy dio positivo, y si bien no tenía chances de jugar mañana ante Chile en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, ahora también se perderá el partido contra Colombia del próximo martes que se jugará en Barranquilla.

El delantero tendrá que apuntarle a la Copa América que comenzará el próximo 13 de junio, aunque para estar en la lista de buena fe tendrá que pasar el último corte que hará Lionel Scaloni. En total serán 28 jugadores y el reglamento de la Conmebol establece que podrán hacerse hasta cinco cambios por casos de coronavirus que obliguen a desafectar a uno convocado.

Agüero ya tuvo coronavirus el año pasado en Manchester y ahora volvió a contagiarse, aunque se espera el resultado del hisopado que le realizaron luego del positivo en el testeo rápido.

Scaloni confirmó el equipo

Emiliano Martínez será el arquero de la Selección argentina en el partido de mañana en Santiago del Estero contra Chile por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hoy lo confirmó Lionel Scaloni en una conferencia de prensa virtual en la que además explicó por qué Franco Armani ni siquiera viajará con la delegación.

Argentina formará con Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos; Lionel Messi, Angel Di María; Lautaro Martínez.

“Armani sigue dando positivo en el PCR, así que ni siquiera va a viajar a Santiago del Estero. ¿Si no daba positivo hubiera atajado? No sé porque nunca pudo entrenar normalmente y siempre trabajé con Emiliano (Martínez), que es el arquero que mejor está ahora”, contestó Scaloni al confirmar que el arquero de River no está disponible para el partido ante Chile y deberá esperar a que el PCR de negativo para saber si podrá viajar a Colombia para el partido del mates 8.

