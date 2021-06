Lejos de sembrar algún tipo de duda, Lionel Scaloni dio el 11 titular que saldrá mañana a la cancha a partir de las 21 para enfrentar a Chile en Santiago del Estero, el partido corresponde a la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La base del equipo sigue siendo la misma, aunque según el equipo que dio a conocer el entrenador habrá algunas sorpresas y otros que vuelven a vestir la camiseta albiceleste.

Lea también: Por qué Carlos Tevez podría no seguir en Boca después del 30 de junio

El once que saldrá a la cancha será el siguiente: Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lucas Ocampos, Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En el arco se dio el primer cambio y es que Emiliano Martínez será el arquero, puesto ocupado habitualmente por Franco Armani, los primeros indicios marcaban que el portero del Aston Villa le ganó la pulseada al de River pero para saber eso habrá que esperar a la próxima fecha ya que el ex Atlético Nacional no podrá viajar porque a pesar de haber superado al COVID sigue dando positivo al PCR y no le permiten ingresar a Santiago del Estero.

Dibu Martínez tendrá su debut absoluto con la Selección argentina mayor.

Otro de los nombres que hará su presentación con la Selección mayor es Cristian Romero, el marcador central de la Atalanta surgido en Belgrano de Córdoba. El zaguero de 23 años fue elegido esta temporada como el mejor defensor de la Serie A y una curiosidad es que a pesar de su buen presente su pase pertenece a la Juventus pero nunca llegó a debutar en la Vecchia Signora.

El lateral derecho de River, es el dueño del puesto en la Selección, pero al igual que su compañero de equipo Franco Armani, a Cachete le sigue dando positivo el test PCR y será otra de las ausencias en este primer partido ante Chile. Ese puesto lo ocupará Juan Foyth, que viene de consagrarse campeón de le UEFA Europa League con el Villarreal.

“Tengo que recalcar que tanto Franco (Armani) como Gonzalo (Montiel) no pueden viajar porque sus PCR siguen dando positivo y el gobierno de Santiago del Estero en este caso no permiten ingresar a personas dando PCR positivo”, aclaró el propio Scaloni sobre estos dos futbolistas de River que, si bien ya tienen el alta tras haberse contagiado coronavirus, los testeos continúan detectando el virus.

Di María vs Colombia en la Copa América de Brasil 2019.

Ángel Di María volverá después de dos años a ser titular con la albiceleste, la última vez fue en el debut de la Copa América 2019 ante Colombia. Desde aquel partido contra la selección cafetera, Fideo estuvo presente en 6 partidos, 4 por Copa América y 2 por Eliminatorias, pero todos ingresando desde el banco de suplentes.

#Deportes Brasil: el estado de Pernambuco no acepta ser sede de la Copa Américahttps://t.co/9tkha7e9bK pic.twitter.com/Hsmm7SZpAq — misionesonline.net (@misionesonline) May 31, 2021

El próximo martes Argentina enfrentará a Colombia por la fecha 8 de las Eliminatorias, y cabe destacar que los partidos ante Uruguay y Brasil correspondientes a la fecha 5 y 6 se jugarán entre septiembre y octubre. Hasta el momento, después de haberse jugado 4 fechas, el combinado argentino aparece en la segunda posición por detrás de Brasil, con 10 unidades la verde amárela suma 12.

JD-EP