El ministerio de Deportes de Misiones becará a jóvenes deportistas para entrenar en gimnasios

El Programa de Becas para deportistas y gimnasios impulsado por el ministerio de Deportes del gobierno de Misionestiene por objetivo que miles de jóvenes de la provincia puedan entrenar con todos los elementos necesarios en pos de alcanzar sus metas. Es por ello que becará a propietarios de clubes y gimnasios deportivos para que habiliten cupos de entrenamiento gratuito destinados a jóvenes de entre 12 y 17 años de toda la provincia.

Mariana Michels, propietaria del gimnasio Kinetic, señala que el Programa de Becas “ayuda a los gimnasios, a los propietarios, que pasaron muy mal con el tema de la pandemia el año pasado, y lo que hace es permitir tanto al propietario del gimnasio adquirir ese dinero, como a las personas tener el acceso a un gimnasio”.

Además, Michels destaca la relevancia de la iniciativa: “Creo que es importante para la gente, sectores de la población como chicas deportistas que no tienen acceso a un gimnasio, que no tienen acceso a un profesional que les arme unarutina, a una nutricionista que les ayude con la alimentación. Que vayan a jugar y tengan todo ese equipo de trabajo atrás, me parece fundamental”, concluyó la dueña del gimnasio Kinetic.

