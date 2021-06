La Red de Abogadas Feministas destacó la perspectiva de género implementada en el fallo que destituyó a Fragueiro

Desde la Red de abogadas feministas de Misiones, calificaron el fallo como ejemplar en materia de implementación de la perspectiva de género en un proceso que exponía el acoso laboral y sexual a través del abuso de poder ejercido por el ya destituido Juez Pedro Fragueiro. Asimismo, resaltaron la conformación y el rol activo del jurado de enjuiciamiento como el de las denunciantes.

La abogada Agustina Chiofalo, presidenta de la Red de Abogadas Feministas de Misiones, y parte del equipo asesor de la diputada Ana Azul Centeno quien fuera parte del Jury que destituyó en forma unánime al exjuez del Juzgado de Familia Nº2 de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro por “mal desempeño en sus funciones” se mostró conforme con la sentencia y afirmó que en la provincia fueron pocos los procesos que derivaron a la conformación de un jurado de enjuiciamiento.

En ese sentido manifestó que “fue un proceso ejemplar, único en la provincia, los jurados de enjuiciamiento no son muy comunes, no se han hecho muchos a lo largo de la historia de Misiones, pero en este caso fue fundamental el rol activo que tuvieron los protagonistas del jurado de enjuiciamiento desde los denunciantes, las víctimas sobre todo que volvieron a dar su testimonio como así también de los legisladores, los abogados y los miembros de la justicia que participaron”.

A su continuidad la abogada hizo especial hincapié en la responsabilidad del abordaje del proceso, destacando la incorporación de la perspectiva de género “el decir acá hay que mirar esta situación con otros ojos, hay que mirarlo como una relación desigual, desigual de poder donde había una persona que era juez, en el cual nosotros habíamos depositado la confianza para que nos cuide o para que tutele nuestros derechos, y usó esa figura o ese rol que ejercía para aprovecharse de otra persona”.

Chiofalo ejemplificó el caso para puntualizar en el acoso laboral, situación que se ha naturalizado por años por varios motivos incluso culturales y de desventaja que exponen la situación de vulnerabilidad de la víctima.

“Hay que replantearse las relaciones laborales, justo ayer la escuchaba a Ana Azul Centeno (que fue miembro del Jurado) decir hasta cuándo una relación laboral es normal. No es normal sentirse acosada, sentirse intimidada en el trabajo y lamentablemente muchas de esas situaciones se naturalizan, esto capaz sea también un detonante para que las personas empiecen a ver que lo que por ahí están viviendo y no se animaron a contar no es normal y que tienen las herramientas para hacerlo” señaló.

Para finalizar sobre el proceso que destituyó al ex magistrado Pedro Fragueiro tras recibir seis denuncias por acoso y abuso sexual simple, la profesional añadió “las denunciantes del proceso de Fragueiro, comentaban que todas lo tomaban al principio como un roce de hombros, de que les decía piropos, pero después fue escalando porque empieza con un comentario y después va creciendo y quizá se vuelve en un tocamiento indebido y también hay que pensar las consecuencias psicológicas que eso trae, de decir la persona tiene miedo, tiene miedo de contar su versión de los hechos, tiene miedo por lo que pueda pasar en su futuro laboral. Lo llamativo fue que las denunciantes todas coincidían en sus versiones y todas decían esta persona me amenazaba con su poder, con su rol de juez, con su acceso para poder intimidarme, que yo no cuente, mantenerme silenciada”.

Situación de vulnerabilidad y acoso laboral

La letrada especificó además que la situación de acoso laboral se da en el marco de una relación laboral que puede ser entre dos personas de la misma jerarquía, pero que suele presentarse de manera más frecuente entre personas de diferentes jerarquías donde una de las partes utiliza el puesto en el que está c para ejercer coacción e intimidar a la otra persona y finalmente para aprovecharse de la vulnerabilidad. “Siempre digo ser trabajador es estar en el eslabón más débil pero además si sos mujer o sos madre tenes miedo de perder tu trabajo y tenes miedo de lo que pueda pasar y decir bueno si yo no accedo a las pretensiones, no voy a poder crecer profesionalmente. Todas estas cuestiones nosotros las naturalizamos un montón de tiempo pensando que es lo que hay que hacer para poder mantenerte en un esquema laboral” insistió.

El trabajo de la Red de Abogadas Feministas de Misiones

La presidenta de la red que nuclea a las profesionales feministas del derecho, consideró fundamental el abordaje de la violencia de género desde una mirada empática para comprender y acompañar a la víctima. En ese sentido indicó que “la empatía tiene que ver con ponernos en el lugar de la persona que viene a hacer una denuncia, denunciar no es fácil; es un proceso interno que lleva mucho trabajo, por eso nosotras desde la red tratamos de trabajar con esta impronta de escuchar a la persona que viene a comentarnos su caso, por ahí no se puede derivar en una pretensión judicial porque hay casos que no motivan el acceso a la justicia, pero sí es importante escuchar activamente y tratar con empatía, los derechos de las mujeres son derechos humanos básicamente y es fundamental que todos los organismos del Estado y los profesionales del derecho incorporemos esto también y podamos respetar el proceso que está viviendo la otra persona que quizá lleva muchísimo tiempo y lo naturalizó años y años y ahora recién se está dando cuenta de la situación de violencia que está viviendo y decide denunciar o decide asesorarse con un abogado, entonces ahí es clave el rol activo y el rol empático con la otra persona” y agregó que “por ahí lo que caracteriza a la red es justamente este tema, en un punto comparativo con otros profesionales del derecho “nosotras tratamos de tomarlo desde otra manera, con otros ojos o con otra óptica; muchas de las personas que vienen y nos consultan están decepcionadas por el rol de la Justicia porque no tuvieron respuesta o no encontraron un abogado, una abogada que se adecue a lo que nos pretenden y bueno capaz el rol de la red está justamente en dar una vuelta de tuerca a eso”.

Rol feminista dentro del Sublema Acuerdo Urbano

Para finalizar la joven que además es parte de la lista del Sublema Acuerdo Urbano del Frente Renovador encabezado por Jair Dib explicó que decidió formar parte para trasladar la cuestión de género y para darle un poco de contenido general a la propuesta del espacio a través de un proyecto que buscará establecer el acoso callejero como una contravención adhiriéndose a la iniciativa que también se trabaja bajo la órbita provincial.

MG-EP