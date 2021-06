Elecciones 2021: Alicia Zalesak quiere, como diputada provincial, trasmitir lo aprendido en su trayectoria y formación deportiva

Deportista, campeona de taekwondo, Alicia Zalesak integra la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Renovador de la Concordia, lo que consideró un honor para poder transmitir lo aprendido en su trayectoria y formación deportiva y además para poder unir la parte deportiva a la educación llevando el deporte a los barrios y las escuelas de toda la provincia, “no para cambiar nada sino para aportar a la educación”.

En una entrevista con Misiones Online, Zalesak dijo que “para mí es un honor estar representando y poder transmitir lo que pude recoger hasta ahora, no solamente la formación deportiva sino el trabajo en el deporte después de haber graduado tantos chicos, inclusive los veo hoy en puestos importantes y puedo ver cómo se pueden desarrollar de una manera sana y muy comprometida con la ciudadanía”.

Agregó que “esta lista me llena de honor, todo este tiempo estuve acercándome no solo al Ministerio de Deportes sino a personas como el diputado Martín Cesino en el área de Salud y la también candidata Sonia Rojas Decut en Educación para poder trasmitir lo que se y adquirir mucho conocimiento, unir la parte deportiva que trabaja también en arte marcial que es la parte formal de lo formal, prácticamente desde el deporte trabajar con este grupo hace que me llene de fuerza y además la representación que tiene Misiones, como deportista que todas las veces pude levantar la camiseta misionera y la bandera argentina la emoción fue enorme no se puede explicar con palabras”.

Siempre referenciando al deporte, dijo estar muy orgullosa de la provincia y de “este trabajo misionerista que me siento parte ya, es una montaña lo que tengo que aprender para poder decir de la misma manera a la sociedad, a los jóvenes que se están formando”, para agregar que desde su óptica “el arte marcial para mi es fundamental, no a cambiar nada sino aportar a la educación, totalmente comprometida de tener una diversidad de toda la parte cultural de todas las clases sociales”.

Manifestó también, respecto a la ley de paridad de género, su alegría de poder aportar en una situación de equidad total, “aparte de mi disciplina hago otros deportes y trabajar de manera igualitaria en una actividad donde todos seamos actores y parte del gran crecimiento que viene teniendo la provincia hace mucho tiempo. Siempre trabajando desde las comisiones, las federaciones, impulsando el trabajo a pulmón para que todos esos chicos lleguen a representar a la Argentina y a la provincia de Misiones”.

En el mismo sentido de la paridad de género en la Cámara de Representantes, Zalesak sostuvo que “me siento con mucho honor de poder representar a toda las chicas, todo el camino que hice y ahora poder salir y caminar, quiero hablar de todas las disciplinas, poder hacer trabajos interbarriales, volver otra vez al origen, al barrio, poner la bandera arriba y enaltecer a los clubes importantes que nos representaron, todos me abrieron la puerta y me dieron esa posibilidad de trabajar”, comentó respecto a su rol de profesora de taekwondo.

Retomando sus aspiraciones en caso de acceder a una banca en la Legislatura la candidata comentó que “en educación en los colegios, trabajar con proyectos firmes que el deporte entre en la educación, en las escuelas. Con Sonia (Rojas Decut) cuando llevo mi proyecto tengo las puertas abiertas” para comentar que lleva recorridos muchos barrios, muchos lugares de la provincia y desde esa experiencia “hacer que desde la educación se forme talentos que en un futuro no muy lejano, porque esta lista y este progreso hace que yo pueda seguir soñando”.

Destacó asimismo el sentido solidario del deportista su vocación de servicio, para sostener que “cada uno desde su lugar creo que estamos hablando el mismo idioma, de acá a 10 años si desarrollamos este proyecto, habrá quien, como deportista, diga esta persona me ayudo a representar a la argentina teniendo todo pago”, precisando que la formación deportiva aporta en dos sentidos, “no solo en traspirar la camiseta sino en la parte filosófica también, lo más importante de la formación, principios, valores que tenemos que dar a los chicos que se están formando”.

Finalmente convoco a tos a votar el domingo porque insistió es un compromiso, “no mirar más al costado, es parte de la formación deportiva, yo voy adelante, muestro lo que soy doy mi grano de arena, enfrentar la realidad y sumar desinteresadamente sin egoísmo anda a votar porque ese es tu compromiso, yo de esa manera, con ese resultado, te puedo dirigir”.

A/E.J.

SF-A