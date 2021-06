El candidato a concejal Mario Barrera cerró su campaña con un agradecimiento a los vecinos de Posadas: “Han sido días intensos, maravillosos, que me han llenado de energía”

El candidato a concejal de Posadas, Mario Barrera, cerró su campaña de cara a los comicios del domingo, con un acto en la plaza 9 de Julio, en donde agradeció a los vecinos de la capital provincial por permitirle llegar con sus propuestas a sus hogares.

“Han sido unos 40 días intensos, maravillosos, que me han llenado de energía, que me siento tan bien podría seguir bailando toda la noche. Lo único que me resta decir en este cierre de campaña es gracias al vecino que me dejó entrar a su casa, que me dejó contar las propuestas y que con el tiempo me acompañó, me alentó, me deseó éxitos y me dijo que el 6 de junio va votar por mí”, sostuvo el médico, neurocirujano infantil

Durante el acto, Barrera estuvo acompañado por los miembros de la lista que encabeza con el sublema “Cuidando Mi Ciudad”, del Frente Renovador de la Concordia, además del vicegobernador de la provincia, Carlos Arce; la senadora nacional por Misiones, Maggie Solari Quintana y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Lisandro Benmaor.

“Si dudas han sido unos pilares fundamentales para mi campaña, el doctor Benmaor, el doctor Arce, la doctora Maggie Solari. Han sido grandes compañeros, me han enseñado mucho, he aprendido muchísimo también de la gente, de cada vecino. Ha cambiado mi vida y la vida familiar”, indicó.

Barrera estuvo acompañado, también por jóvenes militantes que trabajaron durante su campaña. Todos estuvieron dispuestos con la distancia social correspondiente y el tapabocas, cuyo uso es obligatorio en tiempos de pandemia.

“Eso es lo más emocionante. A mí me gusta estar con los jóvenes, hablar con los jóvenes y creo que no tengo llegada con los jóvenes pero la verdad que me han acompañado en cada paso que di por Posadas. Estoy feliz por ellos por el compromiso, por las ganas de participar que tienen”, aseguró.

“Debemos forjar un nuevo contrato social entre los vecinos y el municipio”, dijo el candidato a concejal por Posadas Mario Barrerahttps://t.co/IzMQEIReL7 — misionesonline.net (@misionesonline) June 2, 2021

En ese sentido, Barrera se manifestó reconfortado por la presencia de los jóvenes dentro de su espacio. “Los chicos tienen que participar, ya no son más el futuro, son el presente y ellos el ´día de mañana van a tomar las decisiones”, añadió

“Cuidando mi Ciudad”: Salud, Cultura y Deporte

El sublema Cuidando mi Ciudad que encabezan el neurocirujano infantil Mario Barrera y la musicoterapeuta Marilé Vendrell se presenta como un espacio de cuidado de las infancias y adolescencias a través de la atención sanitaria y la inclusión cultural y deportiva. Así lo refleja la composición de la lista de candidatos a concejales que participarán de las elecciones del 6 de junio en Posadas, donde se elegirán siete nuevos concejales.

Mario Barrera es el primer neurocirujano infantil de Misiones, con más de 25 años de experiencia en la atención de los niños de la provincia, integra el equipo de su especialidad instalado en el Hospital de pediatría Fernando Barreyro. Su visión sanitarista la llevó a la divulgación mediática de todo lo concerniente a los cuidados, su participación en los medios de comunicación es una constante hace años en el marco de distintas campañas de concientización.

Barrera fue declarado Personalidad Destacada por el Concejo Deliberante de Posadas en 2017 y hoy es candidato a primer concejal de Posadas por el sublema “Cuidando mi Ciudad” dentro del Frente Renovador de la Concordia. La fortaleza de este médico dentro de la oferta electoral es el amplio reconocimiento social y de sus pares acerca de su tarea, su recorrido por toda la provincia y el diálogo permanente con los trabajadores del sector le proporciona una idea precisa sobre las necesidades del mismo.

En un momento en el que la salud es aún más elemental, la adición del doctor Barrera al Concejo Deliberante de Posadas brindaría una mirada más que interesante sobre los desafíos que atravesamos. Esta semana, Barrera estuvo en distintos medios de comunicación dialogando sobre lo que propone para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Posadas, en una de las entrevistas realizadas mencionó el valor del “trabajo comunitario, y la presencia de la cultura, son muy importantes en la sociedad. Me siento muy comprometido en brindar respuestas a nuestros vecinos», afirmó.

Seguridad vial, cultura y deporte son los pilares fundamentales que propone Mario Barrera candidato a concejal de Posadashttps://t.co/RMy6aps5io pic.twitter.com/zK6b1ku4uU — misionesonline.net (@misionesonline) May 3, 2021

Una de las obsesiones del candidato de “Cuidando mi Ciudad” es la seguridad vial, por lo que hace tiempo que arremete desde la concientización y el control del tráfico. Dice que es inadmisible la cantidad de niños con politraumatismos que ha atendido a lo largo de su vida.

