Día del bombero voluntario: «Tenemos que estar atentos las 24 horas los 365 días del año».

En el día del bombero voluntario Misiones Online habló por teléfono con el Presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, Waldemar Laumann, para saber cómo están desarrollando las actividades durante la pandemia y entender cómo es el día a día de un bombero voluntario en Misiones.

La tarea de los bomberos es siempre admirada y destacada por la sociedad. Acudir de forma inmediata en los peores momentos y ofrecer su cuerpo, y su vida, al servicio de la comunidad conllevan a una significativa y destacada vocación de servicio que no todos poseen.

«Ser bombero voluntario es estar disponible las 24 horas del día los 365 días del año, alerta al llamado de emergencia«, destaca Waldemar Laumann.

Explica además que «Siempre se dice que el bombero voluntario es un ser humano como cualquiera pero en el fondo tiene esa vocación de servicio especial, y eso es algo con lo que se nace. No se estudia o se aprende, nacemos con esa especialidad en nuestras vidas«.

Laumann cuenta también que es fundamental la familia y los amigos de cada bombero porque tienen que entender que ante una sirena hay que dejar todo y salir «sin el apoyo de la familia es imposible. En esto no tenes horarios, a veces te sentas a almorzar y suena la sirena y dejas todo, y no dejas solo la comida si no a tu familia«.

Con respecto al contexto sanitario del cuál no se encuentran exentos Laumann conto que «nosotros como todos tenemos el problema del Covid, pero tenemos nuestros protocolos en todas las intervenciones con la protección biológica que tiene que tener cada uno de los socorristas».

«Hemos trabajado muy bien con elementos acordes a la circunstancias, por suerte tenemos muy pocos contagiados en la provincia. El sistema nacional de bomberos implementó un sistema de bioseguridad y lo seguimos al pie de la letra«, aseguró Laumann.

Contó también que los distintos cuarteles colaboran con la situación de todas las formas posibles. Por ejemplo en Montecarlo el servicio de ambulancia de los bomberos hace 2 o 3 traslados diarios. Aunque aclaró que «no por Covid pero van a los centros asistenciales así que el cuidado tiene que ser permanente».

En este marco resaltó el trabajo diario de todos los voluntarios y dijo que «a la mañana cuando empezas el día siempre tenes la expectativa de ver que problema podes tener y cuando volvés a tu casa la satisfacción del deber cumplido. Más allá de las situaciones que se pueden dar durante la madrugada.

El presidente también se refirió a la quema de residuos domiciliarios y sentenció: «La quema de residuos vegetales es un tema de larga data. Hay que trabajar en primer lugar en formar conciencia y dejar la irresponsabilidad de lado. No solo por el daño que se le pueda a hacer un tercero sino por el medio ambiente».

En este marco fue claro y determinó: «hoy nos quejamos que tenemos que usar barbijo por el Covid y a los pasos que vamos en unos años vamos a tener que usar barbijo para filtrar el aire que respiramos. Tenemos que tomar conciencia y evitar la quema de vegetales, residuos domiciliarios».

«Cuando la gente junta hojas no quema solo hojas, estoy seguro que también hay bolsas de plástico y diferentes elementos que generan humo tóxico y contamina. Si no se entiende por las buenas hay que pensar multas más severas para que realmente se deje de quemar«, argumentó Laumann.

Para finalizar Laumann contó que, más allá de las capacitaciones y los cursos de preparación, los bomberos enfrentan «situaciones difíciles y traumáticas«. En este contexto aprovechó para recordar una situación vivida: «En mis 40 años de bombero voluntario una de las situaciones que me quedó fue el incendio de una vivienda a las 22 horas donde tres chiquitos perdieron la vida».

Agregó además que «ese fue también el primer incendio de mi hijo. Todavía hoy hablamos de esa situación porque es traumático, también están los accidentes de tránsito, cuándo hay chicos sobre todo es fatal. Hay bomberos que se bloquean porque la situación es muy difícil».

VN-EP