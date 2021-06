Se conoció hoy que el Ministerio de Salud agregó a la rinitis como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de coronavirus; esto alertó a gran parte de la población, dado que la congestión nasal es algo muy frecuente en las personas. Para explicar de qué se trata esta patología Oscar López, especialista en pediatría e infectología del Hospital Pediátrico de Posadas, abordó las diferencias con el Covid-19.

Oscar López – Radio República

El profesional inició explicando que la rinitis es una inflamación de la nariz que puede o no ir acompañada de una congestión. Sin embargo, remarcó que para sospechar que se trata de coronavirus es necesario tener en cuenta que debe existir la presencia de por lo menos dos síntomas habituales de esta enfermedad -fiebre, tos, dolor de garganta, entre otros-.

“La diferencia entre uno y otro es muy difícil. Lo primero que debe hacer el médico es consultar que no haya habido un contacto estrecho, de no ser así, y ante la duda se debe aislar al paciente para esperar si no aparecen otros síntomas y evaluar hacer un hisopado”, precisó López.

Por otro lado, sostuvo que esto contribuye a generar confusión respecto a las sintomatologías, sin embargo, remarcó que es importante tener en cuenta el tiempo que la persona lleva con rinitis. Y en ese sentido, manifestó que aquellos que no sufren esta afección son los que más alerta deben estar.

El profesional hizo foco sobre la circulación de muchos virus que afectan al sistema respiratorio, y mencionó que incluso el Dengue tiene en algunos casos la aparición de sintomatologías relacionadas con lo respiratorio, debido a todo esto es que se dificulta un diagnóstico certero y rápido.



Además, López comentó que en su área -pediatría- los casos de coronavirus son mínimos: “Tuvimos internados, pero no graves, dos o tres pacientes. Hay algunos casos, pero quizás haya muchos más porque los niños generalmente son asintomáticos”, comentó el médico pediatra.

Finalmente, dijo que considera que no pasará demasiado tiempo para que los más chicos puedan vacunarse, y argumentó que hay laboratorios trabajando para que esto suceda.

Para tener en cuenta

Agregaron la rinitis y la congestión nasal como síntomas sospechosos de coronavirus. Estas dolencias se suman a la fiebre de 37.5°C o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea y/o vómitos, según indicó el Ministerio de Salud.

Al mismo tiempo agregó a la rinitis/congestión nasal como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de coronavirus, medida consensuada con los directores de epidemiología de todas las jurisdicciones del país.

Desde ahora se considera caso sospechoso de Covid-19 a toda persona, de cualquier edad, que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5°C o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea y/o vómitos y rinitis/congestión nasal, además de la pérdida repentina del gusto o del olfato, indicaron.

El Ministerio de Salud indicó que si una persona es considerada como caso sospechoso de coronavirus se debe aislar hasta confirmar o descartar dicha sospecha.

Además, debe avisar a las personas con las que haya tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas -que también deben aislarse-, y comunicarse con el sistema de salud de su jurisdicción.

En el caso de descartar la infección por el virus SARS-CoV-2, la persona podrá suspender el aislamiento, pero en el caso de confirmar el diagnóstico deberá mantenerlo hasta obtener el alta médica y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud.

ZF-A