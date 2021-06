Denuncian que un hospital de Entre Ríos les cobraba el oxígeno a sus pacientes con coronavirus

El Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación, que apunta a la administración del centro de salud, confirmaron fuentes judiciales a TN.

En uno de los peores momentos que atravesó el país hasta el momento por la segunda ola de contagios de coronavirus, una grave denuncia apunta al Hospital San Roque de Villa Elisa, Entre Ríos.

Familiares de pacientes con COVID-19 aseguran que desde la administración cobraban por el oxígeno suministrado. El Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación.

Según consta en la denuncia, una persona se comunicaba telefónicamente con familiares de pacientes que estaban internados y requerían oxígeno por complicaciones asociadas a cuadros de COVID-19 y pedían dinero por el suministro. En algunos casos se los citaba personalmente a la administración.

De acuerdo con los testimonios, requerían entre $5000 y $13.000 en concepto de “colaboración”, tanto al contado como en cuotas.

Según consta en la denuncia, una persona se comunicaba telefónicamente con familiares de pacientes que estaban internados y requerían oxígeno por complicaciones asociadas a cuadros de COVID-19 y pedían dinero por el suministro. En algunos casos se los citaba personalmente a la administración.

De acuerdo con los testimonios, requerían entre $5000 y $13.000 en concepto de “colaboración”, tanto al contado como en cuotas.

La presentación judicial fue impulsada por la hija de un paciente que estuvo internado con coronavirus, Clarisa Marano Roude, que es abogada quien dirigió notas y pedidos de acceso a la información pública sobre este manejo a los ministerios de Salud y Hacienda de Entre Ríos. “Mi papá, que estuvo unos días en el hospital, necesitaba oxígeno y nos empezaron a llamar desde la administración pidiendo si nos pedíamos acercar para pagar $5000″, relató en diálogo con TN.

“Decían que era para el oxígeno, que era especial, que lo cargaban en Concordia y una serie de relatos más. Como no pagamos, volvieron a insistir varias veces hasta que les expliqué que no queríamos colaborar pero igualmente les solicité un número de CBU para poder transferir y blanquear ese dinero”, explicó.

Marano Roude indicó que pese a realizar su consulta también por correo electrónico no recibió respuesta. “Por esto hice un pedido de acceso a la información pública, al ministerio de Hacienda de la provincia, para saber qué plata enviaban al hospital y también di a conocer ante el ministerio de Salud la situación”, continuó.

Al recibir la información, constató que se destinaban al centro de salud pública los fondos suficientes para el oxígeno. ”Además me informaron que ningún hospital puede pedir plata; solo pueden solicitar los datos de la obra social”, señaló.

El San Roque es el único hospital del pueblo y, por lo tanto, el único al que concurren las personas con síntomas de coronavirus. “De la parte médica no tengo nada que decir porque la atención fue excelente. No me pareció correcto que realicen este pedido, porque no querían facturarle a la obra social ni que yo hiciera la transferencia por la plata”, cerró Marano Roude.

La denuncia

En la denuncia,, presentada en la Unidad Fiscal de Colón, se acusa directamente a la administradora del hospital Claudia Lorena Lugrin.

Según apunta a ella por haber solicitado “en reiteradas ocasiones a los familiares que tenían pacientes internados por COVID-19″ para pedir sumas de dinero en concepto de “colaboración” con el hospital, por el oxígeno que se le proveía a los pacientes internados.

Más de la mitad de los hospitales tiene una ocupación mayor al 90% en UTI https://t.co/oej4pJYpPx — misionesonline.net (@misionesonline) June 1, 2021

Noticia que está siendo actualizada.

LB-CP