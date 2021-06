Una encuesta hecha por estudiantes secundarios reveló que el abandono escolar durante la pandemia fue principalmente por falta de conectividad

Sol Maidana, alumna de 5to año de la EPET N°40 de Candelaria, participó de la Encuesta Estudiantil Argentina, Educación Virtual y Continuidad Pedagógica realizada por la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios y detalló que la conclusión del trabajo fue que la presencialidad en las aulas es muy importante para la vinculación entre los estudiantes y el mejor rendimiento educativo.

Sol Maidana – Radio República

Se trata de una campaña denominada “Conectades”, en la que participan diversas fundaciones y asociaciones de estudiantes. Cuyo principal objetivo apunta a revincular y dar una continuidad pedagógica a los chicos que debieron abandonar los estudios en el período de pandemia o por otros motivos previos.

Maidana contó que se realizaron varias encuestas donde uno de los principales problemas que aparece en las distintas provincias es la falta de conectividad. “Esa fue una de las mayores causas que hizo que los chicos se vieran obligados a abandonar sus estudios durante la pandemia”, argumentó.

Según explicó la adolescente, tras el trabajo realizado, se llegó a la conclusión de que “está costando mucho” la virtualidad, esto teniendo en cuenta que el 2020 fue un año donde las clases se dieron mayormente online.

“Los chicos perdieron el ritmo, está costando bastante volver a las clases presenciales o bimodales”, manifestó Maidana. Además, señaló que más allá de las complicaciones por conectividad, hubo un aumento de los problemas emocionales en los alumnos adolescentes.

En esa misma línea destacó que en el período estudiantil es “clave socializar” e hizo hincapié en la importancia de retomar los vínculos con los compañeros, es decir, la vuelta a la presencialidad.

Otra problemática que aborda el informe, demuestra que más de la mitad de los alumnos no entienden los trabajos que se les asigna. “Las clases virtuales no es lo mismo que tener a un profesor que te explique de qué se trata”, sostuvo la estudiante.

Finalmente, Maidana, expresó que como una alumna considera que lo más importante es la comunicación con los profesores y los adultos que acompañan a los chicos.

En Misiones las clases continuarán con normalidad

Las clases continuarán con normalidad en Misiones, así lo afirmó el ministro de Educación, Miguel Sedoff, siempre respetando todos los protocolos vigentes para evitar contagios. El 45 por ciento de las escuelas tienen presencialidad completa, el resto es alternada, aseguró el funcionario.

Mientras se presentaba el sitio Estudiantes Misioneros, el ministro de educación hizo referencia a la presencialidad en las escuelas misioneras, aseguró que “el funcionamiento es muy bueno. Desde el 9 de marzo, no hemos tenido escuelas cerradas y en muchas escuelas están con la presencialidad completa. En algunos casos, cuando los grados son numerosos se dividen en burbujas”.

Además, dijo que actualmente “un 45 por ciento de las escuelas está funcionando a pleno y el otro 55 por ciento con presencialidad alternada, es un buen número”. Con respecto a los pasos a seguir, destacó que “mientras siga el escenario epidemiológico seguro y estable como hasta ahora, vamos a seguir apostando a la presencialidad”.

Mientras que, “las localidades que están en alerta, no se harán cambios con la presencialidad, porque está probado, según nuestra experiencia que la escuela no ha sido ningún lugar de contagio, al contrario, ha sido un lugar de detección y he prevención, un lugar donde las familias han encontrado el camino para tratar de preservar su salud. La prueba es que ninguna escuela ha tenido casos de contagio intra escolar”.

También hizo referencia a la cantidad de contagios desde el inicio de las clases, “los números han sido muy chicos, creo que estamos en los 400 contagios en los estudiantes y cerca de 600 docentes sobre 35mil. Es muy poco”.

El ministro aclaró que “todos fueron contagios sociales”, agregó que, “eso nos dice que la escuela no debe cerrarse como primera medida. Mientras que en los lugares donde hay una situación epidemiológica más complicada hay que trabajar más fuerte en los protocolos”.

En referencia a como se trabaja en las escuelas donde se detecta un caso, aseguró que, “si detecta un caso solo se aísla la burbuja, los que hayan tenido contacto estrecho. No se cierra la escuela, ni se suspenden las clases. Se limpia y se desinfecta el aula y se continua con las clases”.

Para concluir destacó que, “las clases continuarán como hasta ahora, el 9 de julio empieza el receso. Obviamente todo esto sujeto a la situación epidemiológica, creemos que mientras no haya un pico demasiado importante vamos a seguir igual”.

