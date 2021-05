Venchiarutti de Sartori tras la destitución del juez acusado de abuso: “Es un gran llamado de atención interno y externo”

Las la destitución del juez acusado de abuso sexual, Pedro Fragueiro, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Pía Venchiarutti de Sartori, afirmó que el proceso representa un llamado de atención para todo el Poder Judicial de la provincia y pidió a la sociedad que acompañe al Consejo de la Magistratura durante el periodo de selección de jueces y fiscales para evitar que asuman el cargo personas con antecedentes como tenía el acusado.



“Es un gran llamado de atención interno y externo y volveremos a capacitarnos y a repensar. Esto nos hace ver que no solamente se juzga por perspectiva de género sino que se trata con perspectiva de género. Lo importante es el estado de vulnerabilidad con el que han acudido las testigos y con lo que se ha evaluado”, indicó la ministra del STJ, quien encabezó también el Jurado de Enjuiciamiento convocado para analizar la conducta de Fragueiro.

Venchiarutti de Sartori se refirió a las víctimas del juez y a las testigos que brindaron su testimonio durante el proceso, que se inició tras la denuncia pública de una empleada del juzgado de Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú, donde Fragueiro era juez hasta el mediodía de este lunes, cuando fue destituido.

#Justicia Por “mal desempeño en sus funciones”, fue destituido el juez de Familia de Puerto Iguazú, Pedro Fragueirohttps://t.co/NhCp8iP8le pic.twitter.com/6lV4OhY8EG — misionesonline.net (@misionesonline) May 31, 2021

“Lo que se le dice a las víctimas es lo que se ha dicho en la sentencia: que no se juzga el tiempo que se han tomado para venir a contar, no somos quiénes, cada uno tiene sus tiempos, su espacio y su fuerza. Lo que si pedimos a la sociedad es que se comprometa con nosotros en la selección de los magistrados”, puntualizó.

En ese sentido, la magistrada recordó que en el Consejo de la Magistratura, que se encarga de la selección de jueces y fiscales, existe en un periodo de tiempo denominado “Objeción Ciudadana”, donde la población puede presentar antecedentes u objeciones en contra del postulante a cubrir un cargo. “Esto es un mandato social también, necesitamos que un lugar como el consejo, que selecciona a magistrados y funcionarios, tenga la voz de la sociedad”, indicó.

Venchiarutti de Sartori destacó, además, el respeto con el que se llevó adelante el proceso y afirmó que la perspectiva de género ya está instalada en la sociedad.

Proceso penal contra el juez Pedro Fragueiro: dos magistrados de Iguazú se inhibieron en la causa https://t.co/UJKw2ofpan — misionesonline.net (@misionesonline) May 26, 2021

“La perspectiva de género es algo que tenemos hace mucho tiempo instalada en la sociedad. Lo que nosotros hacemos hincapié es que la sociedad ha luchado muchísimo, las mujeres han luchado, necesitamos deconstruir un pensamiento y ese pensamiento que hemos logrado deconstruir con mucha capacitación, con mucho trabajo y reflexión, es lo que nos llevó a meditar y analizar la conducta del magistrado”, reveló.

Para finalizar, la jueza se refirió al comportamiento que deben preservar los funcionarios del Poder Judicial.

“Yo soy una ferviente luchadora y lo digo y lo repito: el integrante del Poder Judicial no puede ser fugitivo de la realidad, debemos dar en la realidad, los pies puestos sobre la tierra. No podemos desoír lo que es un mandato social, tenemos que estar en el medio de la sociedad pero no existen chances de desoír aquello que nos piden y se nos pide una conducta decorosa y esa conducta decorosa, hoy por hoy, corre por otros carriles”, concluyó.

SF-EP