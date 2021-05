Garupá: un hombre cayó de un juego de 20 metros de altura en la Granja San Víctor

En la tarde de ayer, un hombre de 42 años cayó de un juego, conocido como “Palestra” a una altura aproximada de 20 metros, en la Granja San Victor, en Garupá.

El hombre identificado como Amado Javier R. de 42 años quedó inmovilizado en el suelo, luego fue trasladado hasta el sanatorio dónde hasta el momento el médico de guardia les informo que se encuentra en estado grave, con rotura de huesos espaldares y complicación de médula.



En diálogo con Misiones online, la hija de la victima dejo en duda la negligencia por parte de quienes manejaban el juego. “Era el último juego, de suerte no le toco subir a mi hermano, quien a último momento dijo que no quería, si era el no la contaba”.

Mencionó que cuando era el turno de su papá, se les dio por cambiar a las personas que manejaban el juego y, que con su hermano escucharon que se cambiaron el mando entre dos personas (un chico y una chica) y el joven inexperto le dice a su compañera “yo no sé como es el juego”, a lo que la chica le responde “te explico así medio rapidito”

Según les conto su papá “se subió, trepo más o menos un metro y le dijo al instructor ¿estás seguro? dame seguridad. Cuando llego al tope de la pared le dijo ¿me suelto? A lo que el encargado responde desde abajo: soltate y fue allí cuando cae desde la cima de la pared”.

Hasta el momento se mantiene la duda de si se rompió el arnés o si el encargado inexperto del juego soltó el cable. “Cuando pedimos a los del parque que nos muestren el arnés o gancho no nos quisieron mostrar. Nos mintieron que llamaron a la ambulancia, media hora después lo hicieron. Hasta el momento desde el parque no se comunicaron con nosotros”.

Además comentó que esta situación sucedió a las 17:20 horas y la ambulancia llego a las 18, porque los dueños del lugar tardaron ese tiempo en llamar a la misma. El hombre fue llevado al hospital Madariaga y desde ahí fue derivado al Boratti.

“Tiene partida en tres la columna, en la zona lumbar y cervical. En su momento estaba comprometida la medula. Mi papá está consciente. Todavía no sabemos si lo van a operar hoy o mañana”.

Cerró “Gracias a Dios en el momento había un enfermero que estaba haciendo los juegos con nosotros y le sostuvo la cabeza y por ello no quedo paralitico, porque tenía una lesión en la cervical”.

La Policía de Misiones fue hasta el sanatorio a tomarle declaración al hombre.

