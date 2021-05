Continuidad en la gestión con políticas sustentables e inclusivas, los ejes de Eva Jiménez, candidata a concejal

A pocos días de las elecciones, la candidata a concejal por la ciudad de Posadas, María Eva Jiménez, a través del sublema “Ciudad de Todos” del Frente Renovador participó de la Hora M. En la oportunidad puntualizó en la creación de espacios de recreación para la población joven, en profundizar la descentralización de las políticas de Estado y en la continuidad de políticas sustentables llevadas adelante por la gestión actual.

Jiménez, de profesión psicóloga, especializada en perspectiva de género y además integrante del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Misiones señaló que su sublema “Ciudad de todos” está compuesto por funcionarios que trabajan en la gestión municipal “eso nos da una muy buena recepción, pero a la vez no pone la vara muy alta si llegáramos a ocupar cargos en el concejo” subrayó haciendo referencia a las recorridas que llevan adelante por los distintos barrios de Posadas para conocer las inquietudes y solicitudes de los vecinos.

En ese sentido, la mujer de 33 años manifestó que “estuvimos participando de distintas jornadas, acercándonos a distintas poblaciones, a la población joven sobre todo porque un poco la idea es que las demandas pueden surgir desde ellos, tener una escucha activa y presente con ellos y con ellas”.

En cuanto a las inquietudes de los barrios, Jiménez expresó que los pedidos varían de acuerdo a las realidades en función de la población e insistió en atender la demanda de la población joven “en lo particular me quedo con el encuentro con los jóvenes de la chacra 190, por ejemplo, que ellos debido a que la comisión vecinal se encontraba acéfala porque no se pudieron realizar las elecciones para una nueva comisión vecinal, armaron una comisión vecinal de jóvenes y pedían que su comisión estuviera encuadrada legalmente. Por parte también de la población joven surge la necesidad de tener en sus barrios espacios deportivos de recreación, no solamente para el aspecto recreativo sino también en virtud de crear un lugar de contención, de acompañamiento, de cooperación para todos los niños y niñas que se acerquen a ese espacio” expresó.

Posadas sustentable

En otro orden, la candidata del sublema encabezado por Horacio Martínez destacó que entre las inquietudes de los vecinos observó el interés de continuar con las políticas implementadas por el ejecutivo actual de desarrollar una ciudad sustentable a través de las luminarias y los espacios de separación de residuos. “Nos piden el cambio de los focos antiguos por los focos led y no solamente para seguir con la política de iluminación sino también porque ayuda a este programa de una Posadas sustentable que propone el intendente. Cuando se enteran los vecinos y las vecinas que se está haciendo un trabajo de recolección de residuo diferenciado y se está tratando de llegar a todos los barrios piden que este servicio de recolección diferenciada llegue a sus barrios también, así que no solamente hay pedidos nuevos, sino que los vecinos y las vecinas están muy comprometidos con todo esto novedoso que viene en función de la sustentabilidad que plantea el gobierno de Lalo Stelatto” resaltó.

Asimismo, la profesional se refirió a la creación del Centro de Atención Vecinal y manifestó que “además de contribuir con la descentralización también habilita a pensar en una verdadera inclusión donde la población contenida no sea solamente la del centro de la capital, sino que efectivamente la política de Estado llegue a todos los barrios “anticipando que se prevé la instalación de más centros.

Para finalizar, la integrante del sublema “Ciudad de Todos” consideró “nuestro sublema está compuesto por distintos perfiles y la idea en ese sentido es ser representativa del mayor porcentaje de la población, si bien somos distintos en carreras, en profesiones y en experiencias de vida, lo que nos convoca es el interés común de seguir construyendo una Posadas inclusiva, una Posada sustentable y seguir creando o transitando mejor dicho este camino que ya trazó el intendente en ese en esa línea”.

